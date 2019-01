15-årig tyv lavede indbrud kun tre huse fra politistation

Det er dumt at begå indbrud kun tre huse væk fra en politistation. Det måtte en 15-årig dreng sande lørdag aften i Sønderborg.

Klokken 21.28 blev en tyverialarm aktiveret i en villa på Ringridervej i Sønderborg. Alarmen løb ind hos Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor vagtcentralen lod meldingen gå videre til de kørende patruljer i Sønderborg.

Det er dumt at lave indbrud tæt på en politistation lige op til vagtskifte. Nikolaj Hølmkjær, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

To patruljer var hurtigt fremme

- Indbruddet skete kun tre huse væk fra politistationen i Sønderborg, hvor hele to patruljebiler netop var ved at trille ind, så vi var hurtigt på pletten og kunne slå vores klo i den meget unge indbrudstyv. Det er dumt at lave indbrud tæt på en politistation lige op til vagtskifte, siger Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen til TV SYD.

Den 15-årige dreng, der er dansk og bosat i Sønderborg, blev anholdt i villaen, hvor han var kommet ind ved at bryde en kælderdør op.

- Han havde fået samlet nogle kostbare indbogenstande sammen - og han har tilbragt natten i vores varetægt, fortæller vagtchef Nikolaj Hølmkjær.

Politiet oplyser søndag formiddag, at den 15-årige nu er løsladt til senere retsforfølgelse.