16.000 unge skal forsøge at ramme plet

• Ikke at vide, hvad man vil: De unge oplever det generelt som et pres, at de står over for deres første store selvstændige valg. Og særligt de unge, der ikke ved, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, oplever et stort pres.

• At vælge rigtigt første gang: Det er et udbredt perspektiv, at de unge presses af en frygt for at vælge forkert. Frygten skyldes ikke mindst de unges oplevelse af et komplekst uddannelsessystem, hvor de har svært ved at forstå regler og rammer, ikke mindst i relation til omvalg og videre uddannelsesmuligheder.

• Forældrenes forventninger: Nogle unge oplever forældres eksplicitte eller implicitte forventninger som et pres. De unge oplever hovedsageligt, at deres forældre forventer, at de får høje karakterer eller vælger en gymnasial ungdomsuddannelse.

• Karakterkrav: Karakterer presser de unge på forskellige måder. Både adgangskravene på ungdomsuddannelserne og tanker om det faglige niveau på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan opleves som et pres for de unge.

• Uddannelsesparathed: Det er en udbredt oplevelse blandt de unge, at uddannelsesparathedsvurderingen giver anledning til bekymring, da den har direkte indflydelse på deres adgang til de forskellige ungdomsuddannelser.