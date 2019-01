Vejvrede: 22-årig anholdt og sigtet for at brække kvindes næse

Kort før klokken 02 natten til lørdag spottede og anholdt en patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi en 22-årig mand i nattelivet i Varde. Han var efterlyst efter et tilfælde af vejvrede fredag eftermiddag.

Fredag eftermiddag blev et ægtepar overfaldet og udsat for så voldelig behandling, at en 58-årig kvinde brækkede næsen, mens hendes mand blev skubbet omkuld i et buskads.

Overfaldet skete kort efter klokken 15.30 fredag eftermiddag i et fodgængerfelt på Ribevej ved Bellisvej i Varde.

- Det er umiddelbart et meget groft tilfælde af vejvrede, som der heldigvis går langt imellem vi ser, siger Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er et meget groft tilfælde af vejvrede, som der heldigvis går langt imellem vi ser.

Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ægteparret var ved at krydse fodgængerfeltet, da en en bil med to unge mænd kørte tæt på dem, og passageren i bilen gav en fuck-finger til kvinden, hvilket fik hendes mand til at gøre det samme mod passageren.

Det fik bilen til at vende om, og der opstod tumult, da de to unge mænd stod ud af deres bil. De gik truende hen mod ægteparret og skubbede manden omkuld.

22-årig nægter sig skyldig

- Den 58-årige kvinde gik imellem og fik et slag på næsen, så den brækkede, hvorefter de to unge mænd tog flugten. I nat spottede en af vores patruljer en af de to unge mistænkte, en 22-årig lokal dansk mand, i nattelivet i Varde, oplyser Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, lørdag morgen til TV SYD.

Under afhøringen lørdag formiddag nægtede den 22-årige sig skyldig og afviste i det hele taget, at han skulle have været med i bilen. Den 22-årige er nu løsladt, mens politiet fortsætter deres efterforskning.