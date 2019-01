2.728 esbjergensere imod planer om biogasanlæg

Planen om et biogasanlæg i Esbjerg forsøger flere borgere at standse. En underskriftsindsamling mod anlægget blev tirsdag afleveret på Esbjergs rådhus.

Energiselskabet Ørsted vil gerne bygge et biogasanlæg for industriaffald i Esbjerg. Det synes 2.728 borgere er en dårlig idé. I hvert fald afleverede Henrik Thorø Jensen – sammen med borgerforeningen - tirsdag det antal underskrifter til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) på dagen for høringsfristen for projektet.

Jeg ønsker ikke, at hun (min datter red.) skal være ude i hverken lugt eller luftforurening. Henrik Thorø Jensen, underskriftsindsamler, Esbjerg

Grunden til utilfredsheden over udsigten til et biogasanlæg i byen er ret enkel – det kommer højest sandsynlig til at lugte.

- Vi er lidt bekymrede på byens vegne over de eventuelle lugtgener sådan et biogasanlæg vil medføre byen, forklarer Henrik Thorø Jensen, der satte underskriftsindsamlingen igang.

Frygten fra Kalundborg

Erfaringer fra Kalundborg giver i hvert fald mistanke om kommende lugtgener. Her har et lignende biogasanlæg været i brug siden juni 2018, og borgerne i byen har udtalt til TV ØST, at der lugter af rådne æg i byen, og at de derfor ikke kan have gæster på besøg.

Det gør stort indtryk, når der kommer næsten 3000 underskrifter. Jesper Frost, borgsmester (V), Esbjerg

Henrik Thorø Jensen er med på idéen om et biogasanlæg, men han ønsker ikke de samme lugtproblemer som Kalundborg-borgerne, og derfor mener han, at den ønskede placering af biogasanlægget er for bynært.

- Jeg har en datter, der er 11 måneder nu. I 2020 er Esbjerg biogas planlagt at stå færdig, og hvis det står færdigt der, så har hun nok en alder, hvor hun skal til at lege i sin sandkasse, og jeg ønsker ikke, at hun skal være ude i hverken lugt eller luftforurening, siger Henrik Thorø Jensen til TV SYD.

Om biogasanlægget Skal placeres bag Rensningsanlæg Øst

Kapacitet på 300.000 ton

Firmaet Leo Pharma skal levere slimhinder fra svinetarme til produktionen

Borgerne kan forvente lugtgener op til syv kilometers afstand

Borgmesteren tager de 2.728 med i høring

Borgmesteren tog imod bunken med underskrifter, som han lovede at tage med videre i høringen.

- Det gør først og fremmest stort indtryk, når der kommer næsten 3000 underskrifter, (…) og så er jeg da enig med dem i, at der er en reel bekymring omkring de lugtgener, som sådan et anlæg kan medføre, siger Jesper Frost (V) til TV SYD efter besøget fra borgerforeningen.

Borgmesteren understreger, at intet er besluttet endnu. Så underskrifterne sagtens kan have en betydning.

- Der er ikke taget nogle beslutninger endnu. Vi har tingene i høring, vi lytter nu, og så tager vi de politiske drøftelser og beslutninger bagefter, siger han.

Henrik Thorø Jensen sad pænt udenfor borgmesterens kontor og ventede på at kunne aflevere bunken med underskrifter. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Selvom høringsfristen er ovre, fortsætter underskriftsindsamlingen fortæller Henrik Thorø Jensen:

- Det er ikke slut endnu. Vi samler videre, og lur mig om vi ikke kan samle dobbelt så mange.