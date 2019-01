Storkontrol: 350 personer tjekket af politiet på vej ud af Danmark

Omkring 350 personer blev kontrolleret, da Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag gennemførte en stor kriminalitetskontrol på den sønderjyske motorvej lige før grænsen til Tyskland.

Kontrollen foregik ved at vinke en stor del af den sydgående trafik ind på rastepladsen Oksekær Vest lidt nord for grænsen.

Her stod en stor gruppe betjente, politikadetter, toldere samt en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen klar til at undersøge papirer og køretøjer.

Mandskab fra Tungvognscenter Syd kontrollerede lastbiler. Dyrlægen tjekkede den del af lastbilerne, som transporterede dyr. Her blev der givet et par mindre påtaler.

Kvinde brugte en andens identitet

Under kontrolaktionen blev en kvinde anholdt og sigtet for at bruge en andens identitet. Det drejer sig om en afrikansk kvinde, som tilsyneladende har brugt et ID-kort, der tilhører en anden. En anden afrikansk kvinde viste sig at have et ugyldigt kørekort.

Kontrollen afslørede også tre ulovlige knive. Det oplyser Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

