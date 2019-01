Ombudsmand: Aabenraa Kommune krænkede ansattes ytringsfrihed

Ombudsmanden slår på det kraftigste fast, at det ikke var i orden, at Aabenraa Kommune gav ansatte mundkurv på.

Aabenraa Kommune har ikke respekteret de ansattes ytringsfrihed, og det får nu Ombudsmanden til at udtale kraftig kritik af kommunen.

Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed. Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand

Flere medarbejdere har i medierne udtalt sig kritisk om kommunen, hvor de selv var ansat, og derfor blev medarbejderne indkaldt til en samtale med kommunens ledelse. Medarbejderne har blandt andet udtalt sig i en nyhedsudsendelse på TV SYD og i et læserbrev.

Ifølge Ombudsmanden må ledelsen i Aabenraa Kommune gerne reagere, hvis en af deres ansatte udtaler offentlig kritik af kommunen, men det skal ske på en saglig måde.

- Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Ifølge Aabenraa Kommune var der ikke tale om tjenstlige samtaler, men Ombudsmanden vurderer, at de ansatte kan ”have opfattet samtalerne som negative reaktioner på deres ytringer”. Under samtalerne blev det enten antydet eller sagt direkte, at medarbejderne havde udtalt sig i strid med kommunens kommunikationspolitik. Flere ansatte beklagede efterfølgende deres ytringer.

Ombudsmanden tilføjer desuden, at de mange samtaler har bidraget til, at andre ansatte i kommunen med god grund har været usikre på, om de har ret til at udtale sig offentligt.