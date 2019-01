Hjælp på vej til Grindsted og Tørring: Begrænsning på vej til populære gymnasier

Der skal være adgang til uddannelse i hele regionen. Derfor skal de populære gymnasier have adgangsbegrænsning.

Det skal være slut med fri adgang til de to populære gymnasier i Vejle, Rosborg og Rødkilde. Region Syddanmark vil fjerne en klasse fra begge gymnasier for at sikre, at der er tilstrækkeligt med elever på gymnasierne i Tørring og Grindsted.

Regionen har netop foreslået undervisningsministeren, at der indføres adgangsbegrænsning på gymnasierne Rødkilde og Rosborg.

- Også i fremtiden skal være muligt at uddanne sig i alle dele af regionen, siger formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V).

- Vi kan se på de unges søgemønstre, at flere og flere søger mod ungdomsuddannelser i de større byer, og sammen med de faldende ungdomsårgange sætter det uddannelsesinstitutionerne i de mindre byer under pres, siger han.

En analyse fra efteråret sidste år viser, at antallet af ansøgere til ungdomsuddannelser i Vejle er steget med 26 pct. siden 2009. Kombineret med faldende ungdomsårgange betyder det, at ansøgertallet til uddannelsesinstitutioner som Tørring og Grindsted Gymnasium er faldet væsentligt.