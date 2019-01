Ældre svinger og synger med dansktop-stjerne

Dansktop-sangeren Richard Ragnvald spiller op til fællessang på fire plejecentre i Horsens for at skabe fest blandt beboerne.

Pølser med brød er serveret i hobetal og med sig kan de ældre også få en kold cocio eller en øl, for denne onsdag formiddag er lidt ulig de andre, og beboerne på Lindehøj Centret venter nu kun på, at sangeren, de husker helt tilbage fra 1960’erne, går på scenen.

”Kære lille mormor, kære lille mormor tillykke med din fødselsdag.”

Richard Ragnvald gør sig klar til at gå på scenen med sin guldmikrofon og høje humør

- Det her er jo et fantastisk arrangement, siger sangeren til TV SYD, allerede inden han er trådt på scenen.

Han har glædet sig til besøget på Lindhøj Centret, der er et ud af fire i Horsens:

- Det giver et kick, hver eneste gang jeg er ude på et plejehjem, fordi det er nye mennesker, og jeg skal jo give mig selv 100 procent hver gang, siger Richard Ragnvald.

Under festen fik beboerne også mulighed for at spise så mange pølser og brød, som de kunne. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Første af fire fester

Udover dagens besøg skal dansktop-sangeren også besøge plejecentrene Tamdrup Centret, Plejecenter Birkebo og Plejecenter Egebakken i Horsens. Det sker den 7. februar, og derfor er dagens koncert den første af den lille Horsens-tour.

Det er MTHP-fonden, der har doneret festen, så de ældre, der har været for svage til at komme med på tidligere ture for plejecentrene, nu også kan føle, at der festes for dem.

”Ingen har som dig fortjent det. En dag med fest og solskinvejr.”

En pølsemand er med til festen med sine pølsestegere og brødristere. Han sørger for, at de ældre ikke skal skråle med på tom mave.

Og en der uden tvivl vil skråle med, er beboeren Jytte Johannsen. Hun har boet på Lindehøj Centret i tre år, og hun har glædet sig til dagens fest, der er et afbræk fra den stille hverdag.

Hendes yndlingssang er ’Kære lille mormor’, og hun kan ikke vente med at høre den på nært hold.

- Jeg glæder mig til at høre hans sange, siger hun til TV SYD, lige som klapsalverne lyder for Richard Ragnvald.

Sangeren var også nede mellem publikum under koncerten. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Kom bare igen!

Oppe på scenen er han så og synger alle de gamle klassikere.

”Du skal ha' sange og blomster. Så skal hejses et flag.”

Beboerne synger med og svinger i takt i armkæde, og det er netop fordi, de ved, hvad der bliver sunget:

- Det er selvfølgelig sange, som de huske fra deres yngre dage, og som de kan synge med på, og det er meget vigtigt, sagde Richard Ragnvald, inden han gik på scenen.

Efter sangene er sunget, får Jytte pænt besøg nede ved bordet, og det giver hende mulighed for at fortælle, lige hvad hun synes om koncerten.

- Jeg synes, den var rigtig god, helt sikkert. Du fik alle sammen med, siger hun til Richard Ragnvald, der sidder på huk bag hende.

- Ja, er det ikke dejligt?

- Det var rigtig godt, forsikrer hun ham:

- Du må godt komme igen næste uge.

”Kære lille mormor, tillykke med din fødselsdag."