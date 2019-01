Forsker: Afstanden vokser mellem dig og din politiker

Der er blevet 2.589 færre folkevalgte politikere i Danmark siden kommunalreformen i 2007, hvis regeringens sundhedsreform vedtages.

Hvis regeringens nye sundhedsreform vedtages, og de fem regioner bliver nedlagt, så er der siden kommunalreformen i 2007 blevet 2.589 færre kommunale og regionale politikere i Danmark. Det viser en simpel optælling, som TV SYD har foretaget.

Resultatet er, at magten i kommunerne har forskubbet sig opad mod borgmesteren og indad mod topembedsmændene.

- Afstanden mellem bunden og toppen i byrådene er blevet større, og de politikere, der er tilbage, har fået meget, meget mere travlt, siger en af Danmarks mest brugte kommunalforskere, Roger Buch, ph.d. og forskningschef ved DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til TV SYD.

Han siger, at kommunerne har fået opbygget et mere professionelt men også elitært lag af embedsmænd, som med stigende hast udgiver komplekst, skriftligt materiale.

- Den lokalpolitiker, der ikke er en skrap læser, taber, siger han.

Fuld tid mod fritid

Er det et demokratisk problem?

- Svaret afhænger af, hvem du spørger, siger kommunalforskeren.

- Vi har på en ene side politikere borgmestre og udvalgsformænd på fuld eller næsten fuld tid med embedsmænd som støtte. På den anden side er oppositionens politikere, som må klare sig i deres fritid. De har ingen hjælp overhovedet.

Mens samtlige politikere på Christiansborg har eget kontor, en sekretær og faglige medarbejdere i ryggen, så har oppositionens politikere i kommunerne ingenting, siger Roger Buch, og det bidrager til, at de er blevet vor tids tabere i kommunalpolitik.

- Det er et stort overset demokratisk problem, siger Roger Buch.

Demokratisk styrke forsvinder

- Skal de så alle være fuldtidspolitikere i kommunerne?

- Det kan synes som den eneste løsning, men det får du ikke Christiansborg med på, med mindre de bliver reduceret til det halve. Skal de være dobbelt så dyre, skal de være halvt så mange, og det vil understøtte en udvikling, som trækker yderligere væk fra folkestyret. Den fornuftige skolelærer eller automekaniker, som i dag sidder i kommunalbestyrelsen, vil formentlig blive udkonkurreret af de akademiske djøf-typer.

Kommunalforskeren frygter, at vi er i færd med at tabe et kendetegn i dansk politik, nemlig, at du midt i din hverdag kan møde din kommunale politiker i Brugsen.

- Det er en kæmpe demokratiske styrke, siger Roger Buch, kommunalforsker, Ph.d., DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Fakta: