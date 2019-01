Allan har fået en million kroner af sine naboer på otte dage

Byen Gesten går sammen om at spytte penge i nabos drøm om stor, lokal butik.

Borgerne i Gesten er rykket sammen om en af deres naboer. Naboen, Allan Piihl Haagensen, har en stor drøm for den lille by i Vejen Kommune. Men han skal bruge byens hjælp for at få drømmen opfyldt.

Drømmen er en stor og moderne købmandsbutik, der kan mere og har plads til mere, end den gamle købmandsbutik, Allan Piihl Haagensen og hustruen Henriette driver i dag.

Fik 1 million kroner på otte dage

Men den drøm koster penge. Mange penge. Og mange flere penge end Allan og Henriette Piihl Haagensen selv kan skaffe. Derfor har de bedt byen om hjælp.

De vil gøre den nye købmandsbutik til et anpartsselskab og har bedt borgerne i byen om at love at købe anparter. Og det har borgerne gjort.

På bare otte dage lovede Gesten-borgerne at købe anparter for i alt 1 million kroner.

-Det er jeg rigtig glad for. Det er flot. Det viser, at vi står sammen i byen, siger Allan Piihl Haagensen til TV SYD.

- Jeg er selv indbygger i Gesten, og jeg synes at Gesten fortjener en fremtid. Det er en købmandsbutik med til at sikre.

Målet er 2 millioner – deadline er om 12 dage

Men købmandsparret er ikke i mål. Der mangler endnu en million kroner. Og de skal findes inden 1. februar.

Allan Piihl Haagensen er optimistisk, selvom der er få dage tilbage.

- Jeg tror på det. Det er gået så hurtigt med den første million og der er så stor opbakning til det, at jeg ikke kan andet end at tro på, at vi når det, siger Allan.

’Jeg støtter, fordi byen dør uden en købmand’

Udover købmandsparret er flere borgere gået ind i projektet. En af dem er Vera Thygesen, der har boet i Gesten i 33 år og nu er med i styregruppen for projektet.

- Der har været mange butikker i Gesten. Men det her er noget af det sidste, vi kan holde fast i. Og det skal vi. Jeg støtter det her projekt, fordi byen dør uden en købmand, fortæller hun.

Slutspurt

Mange borgere kom med på ideen om at købe anparter efter et stort borgermøde tidligere på måneden, hvor flere hundrede deltog. Nu gælder det for Vera Thygesen om at få fat på dem, der ikke kom til borgermødet.

- Når jeg er til arrangementer eller møder folk, så minder jeg dem om, at de kan købe anparter. Det er jo nu, det gælder. Det er nu, vi skal kæmpe for at nå i mål, fortæller hun.

En anpart kommer til at koste 2.500 kroner. Lige nu giver man kun tilsagn om at købe. Det sker blandt andet via butikkens Facebook-side.