Ambulancen er lang tid undervejs mange steder

Selvom Region Syddanmark har en målsætning om at en ambulance i gennemsnit skal være fremme på mellem 8 og 10 minutter, så viser nye tal, at det mange steder ikke er tilfældet.

I 24 postnumre i Syd- og Sønderjylland tager det over 12 minutter for en ambulance om at nå frem. Det viser nye tal for responstider for andet halvår af 2018.

Responstiden er den tid, det tager, fra en ambulance er bestilt af alarmcentralen til den er fremme på stedet.

Region Syddanmark besluttede efter en opfordring fra det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn i 2017 at opgøre responstider på postnumre i stedet for kun på kommuner og områder.

Og de nye opgørelser, der siden er kommet halvårligt, viser, at der er store variationer i responstider indenfor den enkelte kommune.

Regionens målsætning er opgjort på områder:

Sydvestjylland, der dækker Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner, har et mål på 8,6 minutter - og det opfylder regionen i gennemsnit, men der er mange undtagelser.

Sønderjylland, der dækker Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner, har et mål på 9,8 minutter - og det opfylder regionen også i gennemsnit, men med mange undtagelser

Trekantområdet, der dækker Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart kommuner, har et mål på 7,9 minutter - og det opfylder regionen i gennemsnit, men også her med mange undtagelser.

HER ER AMBULANCEN 12 MINUTTER ELLER LÆNGERE OM AT NÅ FREM SYDVESTJYLLAND: 6623 Vorbasse - 12,7 minutter 6682 Hovborg - 14,8 minutter 6753 Agerbæk - 14,6 minutter 6823 Ansager - 12,0 minutter 6830 Nørre Nebel - 12,7 minutter 6853 Vejers Strand - 13,7 minutter 6854 Henne - 12,4 minutter 6857 Blåvand - 13,2 minutter 7200 Grindsted - 12,2 minutter 6630 Rødding - 12,1 minutter 6670 Holsted - 12,2 minutter 6682 Hovborg - 14,8 minutter 6690 Gørding - 21,3 minutter (dog kun een udrykning) 6752 Glejbjerg - 13,9 minutter SØNDERJYLLAND: 6430 Nordborg - 15,4 minutter 6470 Sydals - 12,9 minutter 6280 Højer - 12,0 minutter 6792 Rømø - 16,2 minutter 6330 Padborg - 14,8 minutter 6340 Kruså - 14,2 minutter TREKANTOMRÅDET: 6094 Hejls - 14,1 minutter 7173 Vonge - 12,8 minutter 7184 Vandel - 13,4 minutter 7300 Jelling - 12,0 minutter Kilde: Region Syddanmark Se mere

Responstider opgjort på postnumre afslører imidlertid, at der er en række lokaliteter, der må vente meget længere på ambulancen - og den information har allerede fået regionspolitikerne til at ændre på, hvor beredskaberne geografisk skal placeres.

Og lige nu diskuterer politikerne, hvordan de kan nedbringe responstiden i Padborg- og Kruså-området samt i Holsted- og Agerbæk-området.

De nye tal skal diskuteres i det præhospitale udvalg i Region Syddanmark i morgen, mandag.