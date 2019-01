10 arbejdsgivere går sammen: Hjælp! Vi mangler hænder

Sydjyske firmaer fra bygge- og anlægsbranchen er gået til fælles kamp for at skaffe arbejdskraft.

Bang-bang-bang.

Hammeren rammer sømmet med kraft og præcision. 24-årige Simon Urup kigger og slår to gange mere for at sikre sig, at sømmet er gået helt i.

- Sådan. Det er godt, siger han og griner.

- Det er næsten som at være tilbage i sløjdtimerne i folkeskolen.

"Noget med beton"

Han er ved at lave en arbejdsbuk sammen med sin makker på den her opgave, Goran Ivanisevic. Han vender arbejdsbukken for at måle det ene bens længde.

Jeg vil bare gerne have et job. Simon Urup, ledig, Esbjerg

De to er på det første hold ledige. 18 er de i alt. De håber begge at få et job.

- Jeg vil gerne lave noget med beton. Det skulle der være gode jobmuligheder i, har jeg hørt. Men jeg har efterhånden prøvet så meget forskelligt. Jeg vil bare gerne have et job, siger Simon Urup.

Simon Urup (gul hjelm) og Goran Ivanisevic (hvid hjelm) er to af de 40 ledige, der nu får en chance for et job i bygge- og anlægsbranchen. Foto: Finn Grahndin

Ufaglærte og faglærte sammen

Goran Ivanisevic er uddannet bygningstekniker i Bosnien, men har haft svært ved at få et job. Nu prøver han at gå den her vej og har allerede en god kontakt med Arkil/Stürup i Esbjerg.

- Det her er helt fint. Jeg vil meget gerne have et job. Så håber jeg, at jeg senere kan opgradere min uddannelse, så jeg får et arbejde som bygningstekniker, siger han.

Vi må gøre noget selv. Thomas Thomsen, direktør, Chr. Brinck & Søn

- Løsningen falder ikke ned i turbanen

Firmaet er et af de 10 i bygge- og anlægsbranchen, der er gået sammen om at finde ny arbejdskraft. De mangler nemlig. Et af de andre firmaer er Chr. Brinck & Søn i Esbjerg.

- Det er gået op for mine kollegaer, at løsningen på vores arbejdskraftsproblem ikke bare falder ned i vores turban. Vi må gøre noget selv, siger direktøren i entreprenørfirmaet, Thomas Thomsen.

Mindst to fra projektet bliver ansat

Sammen med Jobcentret og AMU Vest i Esbjerg har de 10 firmaer nu indgået en aftale: Jobcentret finder de relevante ledige.

AMU Vest giver dem en række forskellige opgaver over otte uger, så de kan prøve sig selv af og vise, hvad de dur til. Til gengæld forpligter firmaerne sig til at ansætte mindst to fra projektet.

Direktør Thomas Thomsen fra Chr. Brinck & Søn har tidligere høstet gode erfaringer med lignende forløb. Foto: Finn Grahndin

Netop firmaet Chr. Brinck har gode erfaringer med et lignende forløb, som det gik med i netop sammen med Jobcentret og AMU Vest. 14 ledige fik tilknytning til firmaets byggeprojekt på Stengårdsvej i Esbjerg.

Direktør: Det er fedt

- Her kom 12 ud af de 14 i fast beskæftigelse, hvor de tidligere var på overførselsindkomst. De er ikke ansat hos os allesammen, men at så mange kommer i job er fedt, synes jeg, siger Thomas Thomsen.

Simon Urup håber, at et af de 10 firmaer vil ansætte netop ham.

- Og så skal jeg bare have et normalt liv med venner og fester, siger han og tilføjer:

- Så må vi se, om der kommer en kæreste ind i billedet senere.

Dét søm må han nok selv slå i. Uden hjælp fra de 10 firmaer.