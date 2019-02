Billund Lufthavn kom flyvende fra start i 2019

Med 219.033 passagerer i januar sætter Billund Lufthavn endnu engang en ny passagerrekord.

4 procent flere passagerer rejste via Billund i årets første måned i forhold til januar 2018.

- Vi kom ud af 2018 med et rekordhøjt antal passagerer, og det er glædeligt at se, at væksten fortsætter ind i 2019, ” siger adm. direktør Jan Hessellund i en kommentar til trafiktallet for januar.

Det er specielt forbindelserne fra Billund til de store internationale lufthavne i Europa, der skaber væksten i januar. Fra Billund Lufthavn kan man flyve eksempelvis til Frankfurt, Paris, Riga, og Istanbul og herfra videre til over 500 destinationer verden over.

Flere flyver på skiferie



Antallet af feriegæster, der er fløjet direkte til solrige destinationer som f.eks. de Kanariske Øer, Egypten, Thailand eller på skiferie i Østrig og Frankrig er også vokset - ligesom flere flyver på skiferie.