Biogasanlæg er borte med blæsten

De to store partier, Venstre og Socialdemokratiet, i Esbjerg Byråd har nu besluttet sig for at stoppe den videre sagsbehandling.

Der er nu sat en stopper for Energiselskabet Ørsteds planer om at bygge et biogasanlæg for industriaffald i Esbjerg.

Et stort flertal i Esbjerg Byråd frygter nemlig, at risikoen for lugtgener fra biogasanlægget vil ødelægge Esbjergs image og afskrække de tilflyttere, der skal skabe vækst i byen.

Selvom biogasanlægget vil være godt for den grønne omstilling, som mange af os ønsker at fremme, så vil vi ikke risikere at skabe nye myter om, at Esbjerg lugter. Karen Sandrini, (S), formand for plan og miljøudvalget, Esbjerg Kommune

- Selvom biogasanlægget vil være godt for den grønne omstilling, som mange af os ønsker at fremme, så vil vi ikke risikere at skabe nye myter om, at Esbjerg lugter, siger Karen Sandrini, (S), formand for plan og miljøudvalget til TV SYD.

Biogasanlægget var planlagt til at ligge bag Rensningsanlæg Øst. Det er virksomheden Ørsted, der har søgt om tilladelsen. Kapaciteten er på 300.000 tons. Meget af det vil komme fra det nærliggende firma Leo Pharma. Det drejer sig om Mucosa (slimhinder fra svinetarme) og andet. Op til 140.000 tons. Men anlægget vil også have brug for anden biomasse.

Et lignende anlæg i Kalundborg kæmper med massive lugtproblemer, og det har fået 2.728 Esbjergborgere til at skrive under på en protest mod planerne.

En protest, som nu er blevet hørt.

- Vi går ikke videre med sagsbehandlingen, og det vil vi nu meddele Ørsted, siger Karen Sandrini, (S), formand for plan- og miljøudvalget.

