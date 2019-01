Bios i Holland varsler retssag mod Falck

Bios varsler onsdag et retsligt efterspil mod Falck efter Konkurrenceråets afgørelse om, at Falck misbrugte sin stilling i kampen mod Bios.

For Bios-ledelsen i Holland har dagens afgørelse fra Konkurrencerådet i sagen om ambulancedrift i Region Syddanmark været længe ventet.

For os hersker der ingen tvivl om, at Falcks handlinger er den direkte årsag til, at vores danske virksomhed gik konkurs. Stef Hesselink, koncernchef, Bios-groep, Holland

Afgørelsen beskriver sort på hvidt, at Falck misbrugte sin position og forhindrede Bios i at levere en bedre og billigere service til borgerne i Region Syddanmark, mener den hollandske topchef i Bios.

- Med dagens afgørelse vil vi selvfølgelig søge at blive kompenseret for det enorme tab, som Falcks helt uhørte adfærd har kostet vores virksomhed og den hollandske gruppe af aktionærer. For os hersker der ingen tvivl om, at Falcks handlinger er den direkte årsag til, at vores danske virksomhed gik konkurs, siger Stef Hesselink, koncernchef i Bios-groep, Holland, i en pressemeddelelse.

Bios driver ikke længere forretning i Danmark, men det hollandske moderselskab står fortsat som ejer af en ambulancetjeneste og transportvirksomhed i hjemlandet.