Borgere i Askov om vejsag: Det er en børnehave

Der tegner sig en tendens i Askov om den spærrede Skovgårdsvej: De unge holder med lodsejeren, de ældre er imod ham.

- Det er en børnehave. Jeg synes, det er ved at være til grin.

Så kontant er udmeldingen om vejstriden i Askov fra SOSU-assistent Pia Beck Nielsen, der selv bor i byen.

Hun bakkes op af Trine Spire Mølby, der er handicap-hjælper.

Han skal kæmpe, til han forhåbentlig vinder – medmindre kommunen opfinder en ny lov. Jeg håber, Martin vinder. Trine Spire Mølby, handicap-hjælper, Askov

- Det her er mor, far og skilsmissebarn. Lad os nu få den sag løst, så vi kan få åbnet vejen igen, siger hun.

Alle er enige om, at vejen skal åbnes igen. Men de er uenige om hvordan og hvornår. Det er mildest talt en rodet sag - med landmand og lodsejer, Martin Lund Madsen på den ene side, der kæmper for sin private ejendomsret - og en kommune, der forsøger at varetage almenvellets interesser på den anden side.

Men for borgerne i Askov er det også en ganske konkret sag. Vejen er spærret på tredje måned - det tvingerne bilisterne til at finde andre måder at komme over jernbanesporene.

- Det betyder, at jeg skal køre lidt længere, når jeg skal frem og tilbage på arbejde, i skole eller ned og handle. Det giver lang kø, forklarer Trine Spire Mølby.

Men hun mener alligevel, at Martin Lund Madsen skal fortsætte med at kæmpe.

- Kommunen bør stikke manden nogle penge, så det kan blive til en vej igen. Jeg savner den meget, for jeg bor lige i baghaven. Han skal kæmpe, til han forhåbentlig vinder – medmindre kommunen opfinder en ny lov. Jeg håber, Martin vinder.

I det hele taget holder de unge med landmand Martin Lund Madsen.

- Det er fuldstændig latterligt, at kommunen kan lave noget ulovligt, for derefter bare at prøve på en anden måde. Og bang – så blev det lovligt. Jeg synes, han skal blive ved, mener Mads Mikkelsen.

Men blandt byens ældre borgere er holdningen en anden.

Jeg forstår ikke, at manden ikke kan tænke på andre end sig selv. Poul Erik Hansen, pensionist, Askov

- Jeg forstår ikke, at manden ikke kan tænke på andre end sig selv. Vi snakker jo om storbonden, der siger: Jeg alene vide, hvad der tjener til mit bedste – ikke til folkets bedste, siger pensionist Poul Erik Hansen.

Den holdning deler han med pensionist Esther Borup.

- Al den tunge trafik skal igennem byen, hvor skolebørnene også skal igennem samtidig. Han skal lukke vejen op, for han påfører andre mennesker så mange ubehageligheder.

I tirsdags besluttede byrådet i Vejen Kommune at benytte vejloven til at lovliggøre Skovgårdsvej. Lodsejeren har nu fire uger til at klage over beslutningen.