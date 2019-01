Danish Crown skal spare - men fyrer ikke på lokale slagterier

Danish Crown, der har store svineslagterier i både Horsens og Blans ved Sønderborg skal spare. Koncernen nedlægger op mod 400 arbejdspladser - de fleste dog i Enland..

Målet er at reducere slagterikoncernens samlede omkostninger med mindst 50 millioner kroner i dette regnskabsår.

Efter et første kvartal af regnskabsåret, der ikke levede op til forventningerne, skruer Danish Crown nu op for koncernens spareprogram.

Danish Crowns indtjening er fortsat udfordret af problemer i England. Samtidig lever den samlede indtjening ikke op til forventningerne, så derfor skal der findes yderligere besparelser på tværs af koncernen. Målet er at reducere de samlede omkostninger med minimum 350 millioner kroner i indeværende regnskabsår.

Danish Crown vil nedlægge mellem 300 og 400 stillinger på tværs af koncernen med hovedparten i Storbritannien.

Ingen fyringer på slagterier



I Horsens og Blans beskæftiger Danish Crown omkring 3.000 - og her behøver man ikke frygter fyringer.

- I Danmark vil vi reducere medarbejderstaben ved naturlig afgang - og slagteriernes produktionslinjer berøres ikke, siger Danish Crowns pressechef Jens Hansen til TV SYD.

Tulip Food Companys danske forretning er også udfordret af den hårde konkurrence i detailhandlen, og indtjeningen i koncernens største forretningsområde Danish Crown Pork lever heller ikke op til forventningerne.

Danish Crown forventer fortsat, at afregningen for landmændenes leverancer af dyr vil stige hen over foråret, men det er meget usikkert, hvornår markedet vender.

- Priserne på fersk grisekød i Europa holdes i øjeblikket nede af en frygt for, at Afrikansk Svinepest spreder sig til først og fremmest Frankrig. Derfor sælger stort set alle slagterier i Mellemeuropa lige nu alt deres kød fersk og tømmer samtidig deres lagre i en periode af året, hvor det ellers er normalt at lægge på lager, siger Danish Crowns koncernchef Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Danish Crown har cirka 29.000 medarbejdere verdenen over, heraf cirka 9.000 i Danmark og 7.000 i Storbritannien.