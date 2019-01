De sene nyheder på TV SYD kommer tidligere

Nu skal du sidde klar foran skærmen en halv time tidligere, når vi fra på mandag sender de sene nyheder allerede klokken 22.

Har du svært ved at holde øjnene åbne, når du sidder foran skærmen klokken 22.27 for at få de seneste nyheder fra Syd- og Sønderjylland, kan du glæde dig over, at du snart kan komme lidt tidligere i seng.

Fra mandag den 28. januar sender TV SYD nemlig de sene nyheder en halv time tidligere.

Det betyder, at du fremover skal tænde for fjernsynet klokken 22, hvor vi sender de sene nyheder fra Syd- og Sønderjylland.

Vi rykker udsendelsen, fordi TV 2 lukker 22 Nyhederne, som har kørt siden 1992, og flytter udsendelsen til klokken 21.30.

Det er årsagen til, at TV SYD rykker den sene nyhedsudsendelse frem til klokken 22 mandag til torsdag, og samtidig giver det plads til, at udsendelsen bliver to minutter længere.