Den gamle Lillebæltsbro lukker i 35 uger

Reparationer lukker broen indtil efteråret.

Er du en af dem, der bruger Den gamle Lillebæltsbro, så skal du fra i aften finde en ny måde at krydse bæltet på. Broen lukker klokken tyve og 35 uger frem, dvs. til den 1. oktober.

Oprindeligt skulle den kun have været spærret for trafik i tyve uger, men et forbud mod støjende natarbejde har forlænget perioden.

- Vi beklager, siger projektleder i Vejdirektoratet, Janie Winther Ipsen.

Det er kantbjælker og brodækket, der skal udskiftes, og det er kompliceret og tidskrævende arbejde. Det har ikke været muligt for os at afkorte perioden yderligere, siger projektlederen.

Lukningen rammer bilisterne. Den såkaldte fællessti for gående og cyklister bliver som udgangspunkt ikke berørt. Der kan dog forekomme enkelte dage, hvor den også er lukket.

Broen er spærret for trafik fra tirsdag den 22. maj til 1. oktober. Foto: Vejdirektoratet