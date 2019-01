Familiefar bliver kaldt "dumme svin", når han smider internetkrigere på porten

Mange mennesker debatterer ikke på sociale medier. fordi tonen er for grov. Administratoren af Facebook Kolding har nok at se til.

Facebook og andre sociale medier giver os mulighed for at debattere med hinanden. Men nogle gange bliver tonen for grov.

Ifølge en meningsmåling fra Megafon undgår seks ud af 10 danskere derfor at blande sig i debatten.

Tre ud af fire mener, at tonen i det offentlige rum generelt er blevet hårdere gennem de seneste ti år, og det oplever man blandt andet i forummet Facebook Kolding.

- Generelt skriver folk pænt, men der er desværre mange undtagelser. For internetkrigerne er det jo lettere at sidde bag skærmen og kalde folk en hel masse, end det er at sige det ansigt til ansigt. Nogle opretter endda falske profiler for at kunne angribe andre, siger Dennis Adelborg, som stiftede Facebook-gruppen i 2006.

Dennis Adelborg, administrator, Facebook Kolding

33.000 medlemmer

Han forsøger at få folk til at holde kammertonen, men det er en omfattende opgave.

- Vi er tæt på at være 33.000 medlemmer, som så slår noget op hele tiden, og det er selvfølgelig svært at holde styr på det hele. Vi gør vores bedste, men vi er kun to administratorer, og vi har jo familie og job, der også skal passes, siger Dennis Adelborg.

Nej til mobning

Han stiftede Facebook Kolding for at få en opslagstavle og et socialt forum for borgere i Kolding og omegn. Et par gange om ugen anmelder brugerne kommentarer, som de synes er over stregen.

- Nogle gange fjerner vi selve kommentaren, og andre gange fjerner vi hele opslaget. Det gør vi, hvis nogen bliver angrebet, eller hvis der er mobning eller racisme. Nogle gange bliver det så grelt, at vi er nødt til at smide et medlem ud, siger Dennis Adelborg.

Dumme svin

Som administrator får han ofte kritik fra dem, som får slettet en kommentar eller bliver smidt ud af gruppen.

- Jeg er blevet kaldt dumme svin, store idiot og røvhul. Hvad som helst. Men jeg er ikke så sart, og nogle af dem skriver senere og beder pænt om at blive optaget i gruppen igen. Det er fair nok, alle kan lave en fejl, siger Dennis Adelborg.