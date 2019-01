Borgmestre: Der skal følge penge og reel indflydelse med sundhedsreformen

En rundspørge blandt borgmestrene i Syd- og Sønderjylland afslører, at kommunerne skal tilføres penge og kompetence til at forvalte en sundhedsreform.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen onsdag aften tropper op i Aktivitetshuset i Hovborg, er det for at drøfte en ny sundhedsreform med sit Venstre-bagland og alle andre, som er interesserede i emnet.

Spørger man Venstre-borgmestre i Syd- og Sønderjylland, føler de sig godt orienterede om reformen på nuværende tidspunkt.

På spørgsmålet om, hvad der skal til, for at kommunerne kan løfte opgaverne, der følger med reformen, er svaret fra både “blå” og “røde” borgmestre nærmest enstemmigt: der skal følge penge og kompetence med.

- Økonomien skal være på plads, og vi skal kunne finde de relevante medarbejdere, siger Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) til TV SYD, der foruden penge også lægger vægt på reel politisk indflydelse lokalt.

Han medgiver, at udspillet til en sundhedsreform fjerner et demokratisk lag ved at nedlægge regionsrådene.

- Det er vigtigt, at der bliver reel komtetence lagt ud i de 21 sundhedsfællesskaber, hvor der sidder en borgmester og en sundhedsudvalgsformand for hver kommune sammen med fagfolk. Ellers har man ikke et demokratisk forankret sundhedssystem, siger Henrik Frandsen.

Politisk kompetence

Horsens’ borgmester Peter Sørensen (S) understreger også, at økonomi og politisk indflydelse er vigtige ingredienser i en sundhedsreform.

- Der skal følge penge og beslutningskompetencer med de opgaver, vi får, siger Horsens-borgmesteren, der er nysgerrig efter at få et svar på, hvem der helt konkret bestemmer over, når der for eksempel skal åbnes, lukkes eller flyttes sengepladser og afdelinger i fremtiden.

- Er det Christiansborg eller et centralt embedsmandsorgan med begrænset kendskab til de enkelte lokalområder, og som vægter økonomiske hensyn højt. Eller vil der også være lokal indflydelse, spørger han.

Peter Sørensen mener også, at den lokale indflydelse er vigtig.

- Hvis man kun træffer sådan nogle beslutninger ud fra regnestykker og hensyn til stordrift og økonomi, så kan vi nemt stå i en situation, hvor det nære sundhedsvæsen afvikles, mens trygheden og nærheden for borgerne går tabt, siger han.

Mere kommunal indflydelse

I Esbjerg sidder borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i en kommune, der med sit fælles akutteam sikrer det tætte samarbejde mellem kommune og sygehusvæsen. Han er derfor godt forberedt på sundhedsreformen, der netop har fokus på det.

Han synes, der er gode intentioner i at sikre, at man har samme rettigheder og fælles kvalitetsstandarder uanset hvor i landet, man bor.

- Det, der ikke er svært, skal være nært, og på den måde at udbygge samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læger, så borgerne vil opleve mere sammenhæng, siger han til TV SYD.

Han synes dog, at man kan gøre et godt udspil endnu bedre ved at sikre mere kommunal indflydelse i de fem sundhedsforvaltninger, hvor der i udspillet er lagt op til at der kun er én kommunal repræsentant.

- Det kunne med fordel udvides til flere, så der var bredere repræsentation i et vigtigt organ, hvor mange beslutninger om økonomien til sundhedsvæsnet skal prioriteres, mener Jesper Frost Rasmussen, der på den facon vil sikre geografisk spredning blandt de folkevalgte repræsentanter.