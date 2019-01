Dødsulykke på landevej

Tingvejen er genåbnet. En person er død efter sammenstød, formentligt på grund af glat føre.

Opdateret: Politiet oplyser, at den afdøde er en 69-årig kvinde fra Haderslev. De pårørende er underrettet.

opdateret: Kl. 11.20 er Tingvejen genåbnet for trafik efter at have været afspærret siden dødsulykken. Slut på opdatering.

En person af død efter at to biler lørdag ved ca. 8.20-tiden kørte frontalt sammen på Tingvejen mellem Esbjerg og Grindsted formentligt på grund af glat føre.Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. En anden person er bragt på hospitalet med lettere skader.