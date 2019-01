Ecco går til kamp mod kopivarer

Kopivarer kommer hyppigere ind i Danmark skjult i små pakker. Det giver de danske virksomheder problemer. Ecco har med 15 andre virksomheder og myndigheder været i Kina for at afhjælpe problemet.

Du sparer en masse penge, mens virksomheden risikerer at miste en masse penge.

E-handel i vækst Dansk Erhverv forventer, at tallene fra 2018 vil vise, at danskerne sidste år brugte cirka 12 milliarder på e-grænsehandel. Ud af dette beløb er omkring 15 % af varerne bestilt fra Kina.

I 2017 modtog PostNord 10 millioner pakker fra Kina.

Sådan er realiteten med den store fremmarch, e-grænsehandel har fået i Danmark. For med den øgede handel, hvor små forsendelser bliver sendt direkte til forbrugeren, har importen af kopivarer ændret karakter.

En undersøgelse fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) viser, at 63 procent af de kopivarer, som toldmyndighederne i EU tilbageholdte mellem 2010 og 2017, var sendt i små pakker med færre end 10 varer i.

Vi får nye kontakter med hjem, og det er guld værd. Michael Solhøj, globalt ansvarlig for Eccos immaterielle rettigheder

Ecco i problemer

For fodtøj gælder det, at 92 procent af de beslaglagte kopisko gemte sig i små forsendelser. Det er her problemet opstår for Ecco.

- Vi har jo sværere ved at fange dem (kopivarerne red.). Tidligere kom de ind i store partier, men nu skal man fange mange flere forsendelser, forklarer Michael Solhøj, der er globalt ansvarlig for Eccos immaterielle rettigheder.

Danmark i front for det indre marked

Problemet med de skjulte kopivarer i små forsendelser til EU-landene, har nu fået flere danske virksomheder og myndigheder til at gå i kamp.

Regler for kopivarer Du må som udgangspunkt gerne eje kopivarer til eget forbrug

Du må ikke videresælge kopivarer

Handel udenfor EU: Dine varer kan blive destrueret af SKAT. Derudover kan du risikere, at virksomheden med rettigheden til de købte varer lægger sag an mod dig, uanset om det er til eget forbrug eller ej.

Dine varer kan blive destrueret af SKAT. Derudover kan du risikere, at virksomheden med rettigheden til de købte varer lægger sag an mod dig, uanset om det er til eget forbrug eller ej. Handel indenfor EU: Din vare kan blive stoppet i tolden. Derudover kan du risikere at blive stævnet af virksomheden med rettigheden til den købte vare, hvis de mener, du ikke har købt til eget forbrug. Dine varer vil i så fald blive tilbageholdt. Kilde: E-mærket Se mere

Repræsentanter fra virksomhederne og myndighederne har været i Kina for at mødes med kinesiske myndigheder og virksomheder og diskutere problemet.

- Det kinesiske IP system er i konstant udvikling, så på turen fik vi en direkte opdatering på, hvad der sker indenfor håndtering af kopivarer, fortæller Michael Solhøj til TV SYD.

Han er sammen med sin kollega kommet hjem med ny viden – og måske vigtigst, nye kontakter:

- Vi får nye kontakter med hjem, og det er guld værd. Der bliver skabt relationer på sådan en tur, som er relevante.

Men Rom blev ikke bygget på én dag, og det bliver bekæmpelsen af kopivarer heller ikke, men den globalt ansvarlige fortæller, at Ecco konstant arbejder på at mindske problemet.

- Turen er en hurtig og effektiv måde at få informationer på kort tid, men du skal hele tiden være vågen, siger Michael Solhøj:

- Vi skal ‘keep up the good work’.