Endnu et nej til biogasanlæg i byområde

Først sagde Esbjerg nej, nu siger Kolding det samme.

I sidste uge var det Esbjerg, og nu dropper også Kolding planerne om et nyt biogasanlæg. Et flertal af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger samstemmende, at de har lyttet til borgernes bekymringer for eventuelle lugtgener.

Birgitte Kragh, formand, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Kolding.

- Det har aldrig været hensigten at lave noget, som kunne skræmme hverken borgere eller virksomheder væk. Nu er det eneste rigtige at droppe planerne, da vi ikke kan give borgerne en garanti imod lugtgener, siger Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding.

Søren Rasmussen, gruppeformand, Dansk Folkeparti. Foto: TV SYD

Det 200 mio. kr. dyre anlæg skulle have ligget i et industriområde på Venusvej i Kolding, men projektmagerne, firmaet Nature Energy sammen med lokale landmænd, har ikke kunnet garantere, at anlægget ikke ville lugte af den karakteristiske stank fra rådne æg.

Druknet i protester

Allerede i fredags sagde SF i Kolding Byråd nej til planerne, og tirsdag indtog Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samme holdning.

Poul Erik Jensen, gruppeformand, Socialdemokratiet.

- Jeg er druknet i protester imod anlægget, og med den massive modstand har vi ingen ønsker om, at anlægget etableres, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, og hans kollega hos socialdemokraterne, Poul Erik Jensen, er på samme linje:

- Man må sige, at den demokratiske proces har givet et klart og entydigt billede, og det lytter vi til, så vi siger pænt nej tak til biogasanlægget.

Alle borgermøder mv. om det nye anlæg er aflyst. Der bliver ikke noget biogasanlæg på Venusvej.

Sognerådspolitik

I Venstres byrådsgruppe er Asger Christensen imod beslutningen.

- Det er sognerådspolitik baseret på følelser. Mine kolleger render hurtigere end deres skosåler kan holde. Alle forhold om lugt, afstand og transport er overholdt, siger Asger Christensen.

Han er landmand og var sammen med Nature Energy klar til at investere penge i det nye anlæg.