Socialdemokrater: Få nu den kutter på land

Vi kan flyve mennesker til månen og vi kan sende robotter til Mars, men vi kan ikke få fjernet en forlist kutter på Fanø. Socialdemokratisk folketingskandidat går nu til miljøministeren.

Den 13. januar gik er forlist kutter på grund lige ud for Fanø - og den ligger der endnu.

Kutteren indeholder både dieselolie og svær motorolie, som ifølge den lokale strandfoged kan forurene området.

Nu har to lokale socialdemokrater fået nok og vil have kutteren slæbt på land med det samme.

- Vi kan flyve mennesker til månen og vi kan sende robotter til Mars, men vi kan ikke få fjernet en forlist kutter på Fanø, siger Anders Kronborg, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg og på Fanø..

Han opfordrer nu sammen med Johan Brink Jensen, socialdemokratiske byrådsmedlem på Fanø, miljøministeren til at tage affære.

- Så må omkostninger, forsikringsspørgsmål og andre juridiske spidsfindigheder tages bagefter.

- Både af hensyn til miljø og natur, men også af hensyn til borgere og turister, så giver det ikke mening, at en forlist kutter ikke bliver fjernet fra Fanøs smukke strand. I disse måneder hvor der også kan komme storme, så kan et skibsvrag jo drive til havs igen, siger Anders Kronborg, som peger på at vi har at gøre med et område, som er udpeget til UNESCO's verdensarv.