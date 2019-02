Falcks top stod bag angreb på Bios

Falcks øverste ledelse stod bag masterplan, der skulle knuse konkurrenten. Det slår Konkurrencerådet fast i ny rapport.

Falck gik målrettet efter at knuse sin konkurrent, efter selskabet Bios i 2014 vandt retten til ambulancekørsel i det meste af Region Syddanmark. Det fremgår af en detaljeret redegørelse, som Konkurrencestyrelsen kom med fredag.

Ifølge rådets afgørelse fik syv personer i Falcks daværende øverste ledelse en mail, hvor der var vedhæftet en masterplan. Planen gik ud på at påvirke medier og politikere til at sværte Bios til - samt at sætte gang i en negativ kampagne på de sociale medier.

Falck gik efter at finde "politiske ambassadører", som "taler vores sag og problematiserer udbuddet og BIOS’s overtagelse af kontrakterne".

Regnede med at tabe

Falck klagede over det tabte udbud, men regnede ikke med at vinde sagen. Derfor lagde Falck ifølge Konkurrencestyrelsen en plan om at gøre livet surt for Bios. Det fremgår af en intern mail:

Vi har kun den mulighed tilbage, at Bios ... ikke kan stille garantier eller komme i gang. Intern mail i Falck - ifølge Konkurrencestyrelsen.

"Vi vil tabe med et brag ... Vi har kun den mulighed tilbage, at Bios eller Responce af den ene eller anden grund ikke kan stille garantier eller anden grund komme i gang", står der i mailen.

Mail til Falcks topledelse, september 2014, ifølge Konkurrencestyrelsen Falck [[navn]] sender dagen efter, den 19. september 2014, en intern e-mail med emnefeltet ”Ramme for det videre PA/Komm-arbejde vdr udbud” til Falck, herunder Falcks øverste ledelse [[navn], [navn], [navn], [navn], [navn], [navn] og [navn]], hvori han vedhæfter masterplanen: ”Kære alle I samarbejde med [kommunikationsbureau X] er vedhæftede masterplan for vores videre indsats udarbejdet. På den korte bane arbejder vi pressemæssigt med disse punkter: • Vores reaktion på afgørelsen i klagesagen – internt og ekstern • Hjælp til DR, der har søgt aktindsigt i klagesagen • Beredskab på Responce-sag • Børsen-udbudshistorie (med DI som afsender) • JV [Jyske Vestkysten] – 10 kritiske spørgsmål til regionen/Bios/Responce • Bearbejdning af TV2 Fyn, der har hægtet sig på elevsagen ([navn] kommer formentlig på i aften) • Hjælp til Fyens St [Stiftstidende], der har søgt aktindsigt i udbuddet • Henlede JV og Fyens Sts [Stiftstidende] opmærksomhed på spørgsmål fra reg.rådspolitiker om kartelsag”.64

Skabte usikkerhed

Bios fik svært ved at komme i gang, ikke mindst fordi, selskabet manglede reddere til at få vagtplanerne til at gå op. Det var i høj grad på grund af Falcks strategi, skriver Konkurrencestyrelsen:

- Det er styrelsens opfattelse, at denne usikkerhed om Bios var egnet til at gøre ambulanceredderne i Syd mere tilbøjelige til at acceptere ansættelse hos Falck i andre regioner og/eller stillinger, fremfor at søge ansættelse hos Bios.

Falck beklager

Sagen har skadet tilliden til Falck, erkender selskabets topdirektør Jacob Riis.

Det er en pinlig sag. Vi skulle have holdt os langt væk. Jacob Riis, topchef i Falck.

- Det er en pinlig sag. Falck levede i 2014-15 ikke op til det, man kan forvente af os. Vi skulle have holdt os langt væk, og vi har en stor opgave i at genskabe tilliden til Falck, siger Jacob Riis.

Han tilføjer, at Falck agerer anderledes under den nuværende ledelse.

- Vi er på vej igennem en stor oprydning. Vi byder på og vinder kontrakter verden over og er afhængige af fri konkurrence ude og hjemme. Falck skal aldrig igen stå en situation, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved vores ønske om konkurrence, siger Jakob Riis.

