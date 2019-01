Fem sundhedsprojekter kæmper om millioner

Hvem skal have to millioner kroner til forskning i sundhed. Onsdag blev de fem forskningsprojekter, som borgere kan stemme på, fundet.

Hvem skal have to millioner kroner til forskning i sundhed. Det vil Region Syddanmark gerne have, at borgere er med til at bestemme. Det sker gennem projektet Et Sundere Syddanmark. Over 400 borgere og en række forskere fra regionens sygehuse har sendt forslag ind til emner, som de mener der skal forskes mere i. I dag blev de fem forskningsprojekter, som borgere kan vælge mellem, udvalgt.

Et sundere Syddanmark er et citizen science-projekt, hvor man bruger patenternes viden og medvirken til at forbedre forskningen.

TV 2/Fyn, SDU og OUH startede projektet for to år siden. Ud over TV 2/Fyn, SDU og sygehusene i Region Syddanmark deltager også TV SYD for første gang. De projekter, som seerne i Region Syddanmark vælger skal vinde de to millioner, får henholdsvis 1 million for en førsteplads og 600.000 og 400.000 kroner for en anden og en tredjeplads.

Tre af de fem projekter er indstillet af sygehusene i Vejle, Esbjerg og Sønderjylland, mens de to sidste er fra Fyn.

Forskerne ved sygehuset i Esbjerg deltager med et projekt om svangerskabsforgiftning, Sygehus Sønderjylland er med i konkurrencen med et projekt om samrbejde mellem plejehjem, kommune, praktiserende læge og sygehus hos ældre patienter, mens sygehuset i Vejle deltager med et projekt om hudkræft.

Først efter sommerferien går præsentationen af projekterne og selve konkurrencen i gang. Udskydelsen skyldes det kommende folketingsvalg.