Fire nye sundhedsfællesskaber i TV SYDs område: Se hvad det betyder for dig

Regeringen har fremlagt den nye sundhedsreform med 21 nye sundhedsfællesskaber. Her kan du blive klogere på, i hvilket fællesskab du hører til.

Da Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med en stribe ministre onsdag formiddag præsenterede den nye sundhedsreform, var et af de helt centrale punkter nedlæggelsen af regionerne.

Hvis reformen bliver vedtaget, betyder det, at vi i TV SYDs sendeområde ved udgangen af 2020 skal vinke farvel til Region Syddanmark og Region Midtjylland.

I stedet foreslår regeringen en tre-trins model, hvor en national bestyrelse som øverste lag skal stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsnet.

Som erstatning for regionerne skal fem sundhedsforvaltninger med de tidligere regionrådsformænd i spidsen styre akutsygehusene.

De fem sundhedsforvaltninger skal ligge i de nuværende regionshovedstæder. I Syddanmark betyder det, at et af sundhedshusene får til huse i det nuværende Region Syddanmarks hovedssæde 'Røde Orm' på Damhaven i Vejle. For Region Midtjylland er det fortsat Viborg, der er hovedsæde for regionen.

Tredje lag er de 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal bygges op om akutsygehusene, og som skal sikre, at patienter kan få behandling tæt på deres hjem.

Fire nye sundhedsfællesskaber

I dag er der allerede et samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner, men det er organiseret meget forskelligt og fungerer ikke lige godt alle steder.

De 21 nye sundhedsfællesskaber skal skabe et nært samarbejde på tværs af sundhedsområdet, og derfor skal fællesskaberne bygges op omkring ét af de nuværende 21 akutsygehuse.

I TV SYDs sendeområde er det Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Sygehus Lillebælt i Kolding, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Regionshospitalet i Horsens.

Sundhedsfællesskaberne skal hver især favne borgere i fire-fem kommuner.

Se her, hvor du hører til: - Bor du i kommunerne Esbjerg, Varde, Vejen, Billund og Fanø hører du til sundhedsfællesskabet i Esbjerg. - Bor du i kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa hører du til sundhedsfællesskabet i Aabenraa. - Bor du i kommunerne Kolding, Fredericia, Vejle og Middelfart hører du til sundhedsfællesskabet i Kolding. - Bor du i kommunerne Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg hører du til sundhedsfælleskskabet i Horsens.

Tovholder for nærhed

Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse. Det betyder, at psykiatrien, de almen praktiserende læger og alle kommuner i området skal arbejde sammen på tværs for at skabe nærhed for borgerne.

Da regeringen fremlagde sundhedsreformen, lagde den vægt på, at sundhedsfællesskabernes fornemmeste opgave er at bringe sundhedsvæsnet tættere på borgerne og give dem et større overblik over sundhedssystemet.

Således skal sundhedsfællesskaberne bygge bro mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger og være tovholder for nærhed og sammenhæng.