Flertal for totalt rygeforbud trods medarbejdernes modstand

Et flertal i Billund Byråd vil indføre totalt rygeforbud for kommunens ansatte - trods medarbejdenes modstand.

På byrådets møde tirsdag ventes et stort flertal at vedtage et totalt rygeforbud i arbejdstiden for kommunens omkring 2.000 ansatte.

Det vil betyde, at man som medarbejder hverken må ryge udendørs, i pauserne eller i sin egen bil på vej til et møde eller et besøg hjemme hos en borger.

Vores ansatte skal være gode rollemodeller, og vi skal også være med til at værne om deres sundhed. Kurt Jensen, byrådsmedlem, (S), Billund Kommune.

Skal træde i kraft om et år

Et flertal i økonomiudvalget går ind for at anbefale over for byrådet, at rygeforbuddet skal træde i kraft den 1. marts næste år.

Kun Dansk Folkeparti ønsker, at kommunens medarbejdere fortsat skal have mulighed for at gå udenfor og ryge, når de holder pause.

Oprindeligt var medarbejderne i kommunens samarbejdsudvalg med på et totalt rygeforbud - men ændrede holdning kort før jul, da ikke alle ansatte bakkede op om et totalt forbud.

Alligevel er det totale rygeforbud nu på vej til at blive vedtaget - men dog først med virkning fra den 1. marts næste år.

Det er formynderi. Det er voksne menneskers pauser, som byrådet går ind og vil bestemme over. Det vil jeg ikke være med til. Mogens Jørgensen, byrådsmedlem, (DF), Billund Kommune

Udskydelsen skyldes, at byrådets flertal vil give medarbejderne længere tid til at holde op med at ryge og gennemføre rygestopkurser. Kommunen vil tilbyde rygestopkurser til både de ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer.

- Vi støtter et totalt rygeforbud trods medarbejdernes modstand. Vores ansatte skal være gode rollemodeller, og vi skal også være med til at værne om deres sundhed, siger Kurt Jensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Den socialdemokratiske gruppe er delt i spørgsmålet og kan stemme frit, oplyser Kurt Jensen til TV SYD.

Dansk Folkeparti går imod et rygeforbud.

- Det er formynderi. Det er voksne menneskers pauser, som byrådet går ind og vil bestemme over. Det vil jeg ikke være med til, siger Mogens Jørgensen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 23 ud af de 98 danske kommuner indført en form for rygeforbud for deres ansatte.