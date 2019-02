Flygtninge bliver opfordret til at rejse

Horsens Kommuner vil i langt højere grad fortælle flygtninge, at de kan få penge til at etablere sig i deres hjemland.

Flere flygtninge og indvandrere skal rejse tilbage deres hjemland. Det er regeringens mål, og flygtningene kan få penge med på rejsen. Nu vil Horsens Kommune aktivt opsøge de borgere, som kan få penge for at forlade Danmark.

I 2018 fik tre borgere penge til hjemrejsen, den såkaldte repatriering. Men Dansk Folkeparti har flertal for et forslag om, at jobcentret aktivt skal opsøge flygtninge for at fortælle om muligheden.

Vi giver et tilbud, som jeg ville tage imod, hvis jeg var syrer. Michael Nedersøe (DF), byrådsmedlem i Horsens.

- En ret stor andel af flygtninge arbejder ikke og bidrager ikke positivt til det danske samfund. De er her midlertidigt og skal ikke integreres. Så vi giver et tilbud, som jeg ville tage imod, hvis jeg var syrer, siger Michael Nedersøe (DF), som er byrådsmedlem i Horsens.

Rød modstand

Kun Enhedslisten har stemt imod at vejlede om repatriering i højere grad end nu.

Det er usympatisk at sende et signal om, at vi gerne vil have, de forlader landet. Lisbeth Thorfing (Ø), byrådsmedlem i Horsens.

- Jeg synes, det er usympatisk. For man sender et signal om, at vi gerne vil have, at de forlader landet. Desuden er det så få, som kan eller vil rejse tilbage, at det virker som spild af penge at opsøge dem, siger byrådsmedlemmet Lisbeth Thorfing (Ø).

Tre har fået støtte

For to år siden vedtog Horsens Kommune en ny politik for hjemsendelser, men det er ret få borgere, som er rejst.

Sidste år gav Horsens Kommune gav penge til en borger fra Thailand, en vietnameser og en tyrkisk statsborger, som rejste tilbage med sine to børn. De fik mellem 67.000 kroner og 113.000 kroner til at dække rejseudgifter, medicin og skolegang med mere.

Ifølge loven kan kommunen give op til 139.274 kroner pr. voksen og 42.476 kroner pr. barn i støtte til repatriering. Desuden kan kommunen betale for medicin, arbejdsudstyr og skolegang i op til fire år. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke har penge selv.

Også syrere kan rejse

Den nye finanslov nævner ordet "repatriering" hele 66 gange. Som noget nyt kan nu også borgere fra Syrien få betalt hjemrejsen, selv om der ikke er fred i Syrien. Desuden får kommunerne en bonus på 25.000 kroner fra staten, hver gang de sender en borger tilbage til hjemlandet.

Jobcentret i Horsens får 250.000 kroner ekstra til den opsøgende indsats.