Fredagens overblik: I dag strejker de for klimaet

I dag er der klimastrejke i Vejles gader. To piger fra Rosborg Gymnasium står bag initiativet, der har til formål at vise politikerne, at Danmark kræver en seriøs grøn omstilling, og at alle midler skal sættes ind for at forhindre de værste klimaforandringer. Strejken begynder klokken 10, og alle er velkomne - uanset partifarve.

Fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), er fredag i Sønderborg for at besøge Maritime Nyttehaver. Her skal hun høre nærmere om projektet med lokal, bæredygtig fødevareproduktion med fokus på det blå element.

Det lokale Venstre-folketingsmedlem Anni Matthiesen har i lang tid arbejdet på at skærpe bekæmpelsen af mårhunde. Nu fortsætter hun kampen i lokalområdet, når hun i dag får hjælp af Mårhundebanden Øst fra Varde til at sætte en foderplads og et kamera op på egen matrikel for at bekæmpe den invasive art.

En 84-årige plejehjemsbeboer på Plejecenter Egebo i Brædstrup forlod plejehjemmet torsdag aften og er ikke set siden. Politi og hjemmeværnet har ledt i området hele natten og fortsætter fredag morgen eftersøgningen. Politiet har også assistance fra en helikopter.

Trafikken glider som den skal. Der er dog pletvis glatte veje især i Billund-området, så trafikanter skal passe på.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Dagen starter overskyet, men det vil holde tørt langt de fleste steder, oplyser DMI. I løbet af eftermiddagen kan der dog falde sne, men med temperaturer mellem 0 og 2 graders varme, er det ikke nok til at finde kælken frem.

