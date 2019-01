Fredagens overblik: Sådan bliver dagen

Der var en gang, der stank af fisk i Esbjerg. Det skadede byens omdømme. Nu frygter borgere, at et specielt biogasanlæg vil betyde en ny og endnu værre stank til byen. Et lignende biogasanlæg i Kalundborg har voldt store problemer.

Esbjerg Kommune fejrer de unge idrætsmestre fra 2018. I år er det 167 mestre, der får en velfortjent hyldest, og samtidig sætter prisen som Årets Bobler fokus på en af fremtidens potentielle stjerner.

Det er kun få steder i Syd- og Sønderjylland, at man fredag morgen vågner til et sneklædt landskab. Det meste af den bebudede sne er gået udenom den sydlige del af Jylland.

Selvom sneen udebliver de fleste steder, så er det frostkoldt. Det betyder kolde vejbaner og risiko for glatte veje. Saltvognene har været i aktion i nat og de tidlige morgentimer. Der er dog ingen meldinger om uheld på grund af glat føre.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Fredagsvejret byder på nogen eller en del sol, og der kan komme enkelte snebyger. Efter en kold morgen når temperaturen op mellem en og fire graders varme langs vestkysten og Vadehavet. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest, ved ved Vestkysten op til frisk vind.

Tak, fordi du læste med!

Med venlig hilsen

Ernst Møller