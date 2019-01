Fredagens overblik: Sådan bliver dagen

Legoland har brug for 600 sæsonmedarbejdere. Derfor holder de jobdage fredag eftermiddag og hele lørdag. At være i børnehøjde og leve sig ind i fantasien er en helt central del af både jobdagene og ansættelsen.

Ved middagstid holder Billund Lufthavn rejsegilde på det nye multihus, der er under opførelse ved passagerterminalen. Multihuset rummer både passagerfaciliteter samt en række kontorer og lagerfaciliteter, som flyttes over i det nye multihus for at skabe bedre plads i terminalen.

I eftermiddag indvier Øster Starup Skole sin nye parkourbane. Fem drenge fra 6. klasse på skolen har taget initiativet - og har selv kontaktet politikere og sponsorer for at realisere projektet.

I aften holder Hjemmeværnet og Lions nytårskoncert i koncertsalen på Alsion i Sønderborg. Solist Andrea Gadeberg optræder sammen med Slesvigske Musikkorps, Forsvarets Musikalske Ambassadører og Søren Sko.

Vejfolk er fredag morgen ved at rydde op på motorvej E45 ved Rødekro, hvor der i nordgående retning er tabt nogle store flamingo-plader.

Det er en meget kold morgen med risiko for pletvis glat føre.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Fredag bliver det mest skyet - måske med lidt sne hist og her. I løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt sne fra vest - med risiko for snefygning. Det bliver koldt med temperaturer mellem 1 og 3 graders frost. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra syd og sydøst - ved Vestkysten op til hård vind.

