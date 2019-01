Frivillige ordninger redder liv

Projekterne “Hjerteløber” og “Danmark redder liv” vil begge redde liv, men gør det lidt forskelligt. Læs her om forskellen.

Når der skal reddes liv i forbindelse med hjertestop, er en hurtig reaktion afgørende. Derfor findes der forskellige frivillige ordninger, hvor almindelige borgere ofte kommer ud til et hjertestop før ambulancen. De to store ordninger, “Danmark redder liv” i Region Syddanmark og ”Hjerteløber” i Region Midtjylland har begge en ambition om at øge overlevelsen efter hjertestop. De stiller dog forskellige krav til de borgere, der melder sig til assistance ved hjertestop.

Vi har fuldstændig tillid til, at man melder sig for at gøre en forskel ved et hjertestop, og ikke fordi man har tænkt sig at rende med sølvtøjet. Grethe Thomas, projektchef, Trygfonden

Fælles for begge ordninger er, at førstehjælperne tilkaldes via en app på mobilen. De, der er i nærheden af et hjertestop, tilkaldes.

Forskellen er, at man i “Danmark redder liv” i Region Syddanmark skal stille med et førstehjælpskursus samt en ren børneattest for at kunne være med. Ingen af de to krav stilles til hjerteløberne i Region Midtjylland, og det beror ifølge Grethe Thomas, som er projektchef i Trygfonden, der står bag “Hjerteløber”, på erfaring og tillid.

- Vi har en antagelse om, at melder man sig, er det fordi man føler sig kompetent til at yde førstehjælp. Jeg kunne heller ikke drømme om at fikse naboens VVS, for det har jeg ikke forstand på, siger hun til TV SYD.

Sådan tilmelder du dig hjerteløberne Hent app’en til din mobil og følg anvisningerne.

Her henter du app’en: Link til IOS og Android.​​​​

Ingen krav om kursus

Trygfonden anbefaler hjerteløbere at tage et førstehjælpskursus, men det er ikke et krav, og ifølge Grethe Thomas heller ikke et problem.

- Vi ved, at 99 procent af hjerteløberne i forvejen har et førstehjælpskursus. Et kursus er ikke et krav, fordi vi ved, at der uddannes mellem 250.000 og 300.000 danskere i førstehjælp hvert år, siger hun.

Mens man som frivillig førstehjælper hos “Danmark redder liv” skal stille med en ren børneattest, er det heller intet krav hos hjerteløberne.

- Hos os bliver man ikke kigget i kortene med straffe- eller børneattest. Vi har fuldstændig tillid til, at man melder sig for at gøre en forskel ved et hjertestop, og ikke fordi man har tænkt sig at rende med sølvtøjet, siger Grethe Thomas.

Sådan tilmelder du dig “Danmark redder liv” For at komme i betragtning skal man tilmelde sig

Have eller gennemføre et førstehjælpskursus

Underskrive en frivilligaftale

Kunne fremvise en pletfri børneattest

Her henter du app'en

Tilmelding forskellig

Tilmeldingen til de to ordninger adskiller sig også fra hinanden.

Når man er godkendt som førstehjælper hos “Danmark redder liv”, fremsendes en frivilligaftale, som man skal underskrive. Tilmeldingen foregår på Dansk Folkehjælps hjemmeside, redderliv.dk. Samtidig forpligter man sig til hvert andet år at deltage på et af Dansk Førstehjælpsråds vedligeholdelseskurser.

Hjerteløberne skal tilmelde sig via app’en, hvor man registrerer sig på samme måde, dog uden cpr-nummer og upload af bevis for førstehjælpskursus. Man spørges dog, om man har et kursus, og hvor gammelt det eventuelt er.

Der er ca. 37.000 hjerteløbere i Danmark, og de bliver kaldt ud til hjertestop i Region Midtjylland, hvor 9.000 er tilmeldt, og i Region Hovedstaden. Trygfonden står bag ordningen med deres hjertestarter-projekt.

"Danmark redder liv" opererer i Region Syddanmark med ca. 1.700 frivillige førstehjælpere og i Region Sjælland. Det er et samarbejde mellem de to regioner, FirstAED og Dansk Folkehjælp.

