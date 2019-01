Gitte og Claus løber maraton hver måned

Et hygge-maraton tiltrak i dag over 500 løbere i Vejle. To af dem løber maraton hver måned.

For nogle er søndagshygge en god tv-serie og en fastelavnsbolle til kaffen. For andre er det såmænd en lang løbetur på en kold januardag. I dag deltog over 500 løbere således i "Dr. Nielsen Vinterhygge Maraton", der blev holdt for 10. gang i Vejle. De to koldingensere Gitte Schack og Claus Jensen har løbet sammen hver eneste gang, og de forventer at være tilbage næste år. - Det er en god måde at bruge en søndag på. Vi møder mange mennesker, som vi kender, og man får snakket lidt. Folk er klædt ud i depoterne, og alle kommer med godt humør. Så vi hygger os sammen i stedet for at sidde hjemme og drikke kaffe, siger Gitte Schack. Maraton hver måned Hver måned løber de en maraton sammen, og uanset vejret stiller de op til hyggemaraton i Vejle. - Et af de første år føg og blæste det, og der lå en halv meter sne. Der kunne vi ikke holde varmen. Men de andre år har været fantastiske, siger Claus Jensen. Hvis vi kan løbe maraton, så der mange andre ting, vi også kan klare. Gitte Schack fra Kolding, som har løbet over 100 maratonløb. - Vi tænker også nogle gange, at hvis vi kan løbe et maratonløb, så er der mange andre ting i livet, vi også kan klare, siger Gitte Schack. 01:23 Over 500 deltog i maratonløbet. TV SYD fulgte efter dem med vores drone. Luk video Fra kulde til sauna Denne søndag var vejret koldt, men forholdsvis mildt. Løbet begyndte og sluttede i DGI Huset, hvor der efter anstrengelsen var buffet for alle deltagerne og mulighed for at gå i svømmehallen eller i sauna. Man kunne bide den klassiske distance på godt 42 kilometer over i to, hvis man stillede op som par. Det var der 138 løbere, altså 69 par, der gjorde.