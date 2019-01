Gode råd fra ung til ung

Vær åben, lyt til dine interesser, tag det roligt og tænk dig om. Sådan lyder nogle af rådene til de unge, der endnu ikke har valgt en ungdomsuddannelse.

Mange unge hiver i øjeblikket sig selv i håret for at finde ud af, hvad der skal ske, når folkeskolen ringer ud for sidste gang.

Mulighederne er mange, og frygten for at vælge forkert lurer i baghovedet.

Der var så mange ting, der skulle gå op, og man var bange for at tage det forkerte valg. Mathias Eriksen, elev, IBC Kolding

- Der var så mange ting, der skulle gå op, og man var bange for at tage det forkerte valg, fortæller Mathias Eriksen, der i dag er elev på IBC Kolding.

Tvivlen kender Emilie Lønborg også. Hun er elev på musiklinjen på Varde Gymnasium, men dengang hun skulle vælge ungdomsuddannelse vidste hun ikke, hvad hun gerne ville uddanne sig som.

- Jeg valgte efter, hvad jeg interesserer mig for og synes er sjovt. Jeg kan godt lide musik, og på musiklinjen er min fritidsinteresse en del af min hverdag, fortæller Emilie Lønborg.

Fra ung til ung

Både Emilie og Mathias er glade for deres valg, og de har begge et råd til de unge, der snart skal beslutte, hvad der skal på skemaet efter folkeskolen.

- Vælg det, du interesserer dig for og synes er sjovt, ellers kan tre år på skolebænken blive lange, lyder rådet fra Emilie Lønborg.

- Bare tag det roligt. Tænk jer om, og så skal I nok blive glad for det, uanset hvilket valg I tager, opfordrer Mathias Eriksen.