Gratis tur på museum skal give flere betalende besøg

Danmarks Industrimuseum lokkede i dag med gratis adgang, så flere får øjnene op for museet - og taler om det.

De danske museer får flere og flere gæster. I den seneste statistik var der over 15 millioner besøg i 2017 mod under 12 millioner i 2009.

Museerne er blevet bedre til at lokke folk indenfor. En af måderne at gøre det på at sænke prisen eller endda indføre gratis entré, som Danmarks Industrimuseum i Horsens gjorde søndag.

Undersøgelser viser, at mange af vores gæster har fundet os med mund-til-mund. Ole Puggaard, museumsleder ved Danmarks Industrimuseum.

- Det er godt for vores museum at have nogle ambassadører, som fortæller til andre, hvad man skal se, når man kommer til Horsens som turist. Så i dag får vi ingen entréindtægter, men så kommer der formentlig flere gæster i det lange løb, siger Ole Puggaard, som er museumsleder.

Ambassadører virker

Museet har før forsøgt sig med gratis dage, og inspektøren er sikker på, at det giver pote.

- Vi kan se, at det virker. Undersøgelser viser, at mange af vores gæster har fundet os med mund-til-mund, og vi regner med 700 til 800 gæster i dag, siger Ole Puggaard.

Museet markedsfører sig på at være det eneste danske museum, hvor man kan se Produktionsdanmark og arbejdernes levevilkår fra 1850 og frem til i dag.

Planen er at investere 50 millioner kroner i at udvide museet. Det sker blandt andet for at kunne overtage industri-udstillingerne fra Nationalmuseets afdeling Brede Værk, der bliver nedlagt som led i en spareøvelse.

Fra Nimbus til fladskærm

Søndag var der masser af ting at se. Alle museets værksteder var i gang, der var Nimbus-motorcykler, og en konservator var ved at restaurere indleverede genstande fra Vor Frelsers Kirke.

Museumsgæsten John Jakobsen fremhæver især museets skolestue fra 1950'erne og arbejderboligerne fra 1920'erne og fremefter.

Jeg fortæller mine venner, at de skal komme herned at kigge, også når det ikke er gratis. John Jakobsen, pensionist fra Horsens.

- Vi kommer her hvert år, og det er en dejlig oplevelse. Der er meget interessant at se fra gamle dage, og det får minderne frem. Jeg fortæller mine venner, at de skal komme herned at kigge, også når det ikke er gratis, siger John Jakobsen.