Brexit: Havnedirektør bekymret på kundernes vegne

Selvom Esbjerg Havn kan se frem til kronede dage, hvis Storbritannien forlader EU ved en 'hård' Brexit, så frygter havnedirektøren markant nedgang i eksporten.

Efter Theresa Mays nederlag ved afstemningen i det engelske parlament tirsdag aften, hvor hun tabte afstemningen om Brexit, kan det ende med, at Storbritannien må forlade de europæiske fællesskaber uden en aftale - altså en såkaldt 'hård' Brexit.

Der skal toldbehandles, og når vi taler fødevarer, så skal vi også have veterinærbehandlet alt godset, og det kommer til at tage tid og fylde meget, fordi trailerne skal stå her længere tid. Ole Ingrisch, direktør, Esbjerg Havn

Det vil få store konsekvenser for det dansk erhvervsliv - især fødevareproducenter - når varerne skal afsted, da Storbritannien så bliver tredjeland.

På Esbjerg Havn har de forberedt sig på øget travlhed, da man forudser, at havnen bliver central for udskibning af varer til Storbritannien, men havnedirektør Ole Ingrisch ser med bekymring på det øgede bureaukrati og omkostninger, der kommer for kunderne:

Esbjerg Havn vil få brug for flere toldere og veterinærpersonale, hvis det bliver en 'hård' Brexit. Foto: Nicolai Reinholdt, TV SYD

- Der skal toldbehandles, og når vi taler fødevarer, så skal vi også have veterinærbehandlet alt godset, og det kommer til at tage tid og fylde meget, fordi trailerne skal stå her længere tid. Det kommer igen til at betyde højere omkostninger for erhvervslivet og yderligere investeringer her på havnen, mener direktør for Esbjerg Havn Ole Ingrisch.

Kronede dage for havnen - men ulemperne er for store

Hvis Storbritannien ender som tredjeland betyder det, at alt på Esbjerg Havn kommer til at tage længere tid inden varer kan sendes mod vest. Det betyder igen, at havnen skal investere i yderligere faciliteter og ansatte.

Vi forventer faktisk, at den samlede eksport ved en 'hård' Brexit vil gå markant ned - måske endda med et tocifret milliardbeløb. Ole Ingrisch, direktør, Esbjerg Havn

Ole Ingrisch kan godt se en umiddelbar økonomisk fordel for havnen, men bestemt ikke for Dansk Landburg og Dansk Industri, og det vil også ramme havnen:

- Vi forventer faktisk, at den samlede eksport ved en 'hård' Brexit vil gå markant ned - måske endda med et tocifret milliardbeløb, siger Ole Ingrisch.