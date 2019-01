Akuthjælper: Helle rykker ud, når ambulancen er tilkaldt

Akuthjælperordningen opererer i de tyndt befolkede områder, hvor ambulancen er lang tid om at nå frem. Helle Pedersen er klar på Rømø.

Det kan ofte tage mere end et kvarter for ambulancen at nå frem til en ulykke på Rømø, og så er der brug for Helle Pedersen og hendes 14 kolleger i akuthjælperordningen, der når frem til hjertestop og trafikuheld før ambulancen inde fra fastlandet.

Jeg kan hjælpe, indtil der kommer en ambulance, der har flere ting med Helle Pedersen, akuthjælper, Rømø

Siden 2016 har alarm-appen sendt Helle Pedersen ud på cirka 120 akutture på Rømø. Hun kører til alt fra en brækket arm til trafikulykker og hjertestop.

- Vi er lidt isoleret her i forhold til, at vi bor, hvor vi gør, og at det tager lang tid for en ambulance at komme frem, siger hun til TV SYD.

Den nærmeste ambulance holder i Skærbæk. Derfor har Region Syddanmark udstyret tre af de 15 frivillige akuthjælpere på Rømø med en akuttaske. En af dem er Helle Pedersen, der med tasken er klædt på til at hjælpe folk i mange kritiske situationer.

- Jeg kan hjælpe folk, der har for lavt blodsukker, jeg kan hjælpe folk, der har brug for ilt af en eller anden grund, jeg kan hjælpe folk med hjertestop. Jeg kan lægge forbindinger af forskellig slags, og jeg har en tournaquit, hvis nogen bløder rigtig voldsomt, fortæller Helle Pedersen, der med sin taske føler sig godt forberedt ude hos en patient.

- Jeg kan hjælpe, indtil der kommer en ambulance, der har flere ting med, siger hun.

Akuthjælpere skal have: 12-timers førstehjælpskursus

8 timers opfølgning hvert år

Ren straffeattest

Ren børneattest

1.000 frivillige i landsdelen

Der er de seneste år kommet flere og flere frivillige førstehjælpsordninger i Syd- og Sønderjylland. Frivillige førstehjælpere kaldes i stigende grad ud for at redde liv, mens ambulancen er på vej.

I alt findes tre forskellige ordninger med cirka 1.000 frivillige i Syd- og Sønderjylland. Alle ordninger styres af alarmcentralen, så man bare skal ringe 1-1-2 for at få deres hjælp.

“Danmark redder liv” i Region Syddanmark og “Hjerteløber” i Horsens og Hedensted i Region Midtjylland er frivillige ordninger, hvor borgere tilmeldt ordningerne yder assistance ved hjertestop, når alarmen går.

Og så er der en "udvidet" i "Akuthjælperordningen", som opererer i de tyndest befolkede områder - der hvor ambulancerne er længst tid undervejs.

Den ordning findes typisk på de større øer: Fanø, Mandø, Årø, Barsø og på Rømø. Her stilles der krav om, at de frivillige har en udvidet førstehjælpsuddannelse og holder den ved lige hvert år.

Læs også Danmark redder liv: Tonny var død i 28 minutter - hurtig førstehjælp reddede hans liv

Turisterne skal også hjælpes

På Rømø sikrer de 15 frivillige akuthjælpere, at øens befolkning kan få kvalificeret hjælp af frivillige til alt fra en brækket arm til blødninger og hjertestop. De er en vigtig del af det præhospitale beredskab på øen. Hver gang alarmen går, kaldes fire frivillige ud.

Det tager en 15-20 minutter for en ambulance fra Skærbæk at nå frem. Skal den rekvireres fra Tønder, Ribe eller Løgumkloster, kan responstiden være en halv time eller længere, og så er der virkelig brug for Helle Pedersen og hendes frivillige kolleger.

Læs også Danmark redder liv: Marianne sender frivillige til hjertestop

De er som regel fremme meget hurtigere end ambulancen - og i nogle tilfælde har det været altafgørende for patienten.

- Det har været hjertestop, hvor personen ikke havde overlevet, hvis de skulle have ventet på en ambulance. Havde de overlevet, ville det have været til et betydeligt dårligere liv, siger Helle Pedersen, der ikke kun rykker ud til øens 600 faste beboere. Turisterne kan også regne med hendes hjælp, hvis behovet opstår.

- Det er vigtigt, at turisterne føler sig trygge og kan få hurtig hjælp. Ellers er det ikke så fremmende for turismen, siger Helle Pedersen, der altid er i nærheden af sin telefon.

Læs også Krisepsykolog: Førstehjælpere skal være robuste og stabile