Se billederne: Her har de fået sne

Det er kun få steder i Syd- og Sønderjylland, at man fredag morgen vågnede op til et sneklædt landskab. Det meste af den varslede sne er gået udenom den sydlige del af Jylland.

Omkring Toftlund og Gram er landskabet hvidt fredag morgen, ligesom der meldes om et tyndt lag sne omkring bl.a. Tinglev.

Mens natten var uden sne, så blev det en frostkold morgen. Koldest blev det i Billund med 7,5 frostgrader.

Det gav kolde vejbaner og risiko for glatte veje. Saltvognene har været i aktion i nat og de tidlige morgentimer. Der er dog ingen meldinger om uheld på grund af glat føre.

I Toftlund blev årets første sne - og især det klare frostvejr og sol taget godt i mod:

- Det er jo et skønneste vejr om dagen, når der er klar frost - det er så dejligt, siger kirkegårdsgartner Hanne Nissen til TV SYD.

Det vinterlige vejr fortsætter weekenden over, hvor der også er masser af sol i vente. Der er over weekenden risiko for rim- og isglatte veje, som trafikanterne skal være opmærksom på - men sne i større mængder bliver der ikke tale om, ifølge DMI.