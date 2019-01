God tone Her siger eleverne hr. og fru til deres lærere

Mange lærere oplever, at eleverne taler grimt til dem, men det sker sjældent på den tyske skole i Gråsten.

Inden for det seneste år har hver femte lærer været udsat for vold. Og en ud af fire har været udsat for trusler. I det hele taget oplever mange lærere, at eleverne taler grimt til dem.

Men sådan behøver det ikke at være. På den tyske mindretalsskole Förde-Schule i Gråsten siger børnene stadig ”Herr” og ”Frau” til deres lærer, ligesom man gør syd for grænsen. På skolen mener man, at det er med til at give en bedre omgangstone.

- Det er lidt mere respektfuldt at sige "Herr" end bare at bruge fornavnet. Det kan vi godt mærke, og det sætter forældrene også pris på, siger Volkmar Koch, som er skolens rektor.

Grimme ord

Eleverne siger ikke ”Sie” til lærerne, altså "De". Her har skolen valgt den mere uformelle, danske tiltaleform ”Du”. Det er naturligt for eleverne.

- Jeg har jo bare lært det helt fra starten af. Jeg ved slet ikke, hvordan det ville være, hvis jeg kaldte dem deres normale navne, siger Emma Nielsen Wacherhause, som går i 6. klasse på Förde-Schule.

Klassekammeraten Hanne Mærsk Johannsen mener, at skolen har en god omgangstone.

Jeg har også venner på andre skoler, og jeg synes, vores sprog er meget bedre end deres. Hanne Mærsk Johannsen, elev i 6. klasse.

- Jeg har også venner på andre skoler, og jeg synes, vores sprog er meget bedre end deres. Hvis vi har været uvenner i pausen, og vi så kommer ind i klassen, så kan det godt være, vi siger nogle grimme ord til hinanden. Men det er sjældent, og hvis det sker, så kommer der en lærer ind og får det ordnet, siger hun.

Deutschland über alles?

Skolens reglement siger, at eleverne skal være høflige og hensynsfulde, og de må ikke bruge Schimpfwörter.

- Vi kigger aldrig væk, men reagerer straks, hvis de ikke taler pænt eller ikke er søde ved hinanden. Det handler også om personlige relationer. Hvis man møder hinanden om morgenen, så siger man "guten Morgen”, og jeg sidder hver morgen i indgangspartiet og hilser på alle eleverne, siger Volkmar Koch.

Rektoren understreger, at man ikke generelt taler pænere i de tyske skoler end i de danske.

- Det synes jeg ikke. Det hænger virkeligt sammen med, hvordan skolen vægter det. Man skal have fokus på tonen, også i hverdagen, siger Volkmar Koch.