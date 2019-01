I dag bliver ulovlig vej i Vejen lovlig

Det forventes, at byrådet i dag siger ja til at lovliggøre en ulovlig vej i Vejen. Så om fire uger overtager kommunen Martin Lund Madsens jord og fjerner afspærringerne på stedet.

Afspærringerne på den ulovlige og omstridte Skovgårdsvej i Vejen lever på lånt tid.

Et enigt teknik- og miljøudvalg i Vejen Kommune godkendte i går en indstilling til ekspropriation af Skovgårdsvej, og i dag skal byrådet godkende beslutningen på et ekstraordinært møde.

Det betyder, at Skovgårdsvej, som Vejen Kommune i først omgang anlagde ulovligt, bliver gjort lovlig gennem ekspropriationen. Sagen kører som en almindelig ekspropriationssag med en høringsperiode på fire uger, hvor lodsejer Martin Lund Madsen kan komme med bemærkninger til sagen.

- Efter de fire uger overtager kommunen jorden, og så vil vi få fjernet afspærringerne, hvis ikke han selv har gjort det. Man kan jo ikke bare læsse et læs jord af på en offentlig vej, siger Vagn Sørensen (V), formand for teknik og miljøudvalget i Vejen Kommune.

Martin Lund Madsen vil modtage en kompensation på cirka to millioner kroner, hvis ekspropriationen bliver gennemført. Han har allerede, gennem sin advokat, meddelt Vejen kommune, at han ikke vil acceptere erstatningen. I december sagde Martin Lund Hansen til TV SYD, at han havde brugt omkring tre millioner kroner på advokatbistand.

Vagn Sørensen ærgrer sig over, at sagen er kommet hertil, at man igen skal bruge tid og penge på den. Han kan dog ikke forstå, at Martin Lund Madsen har taget sagen hertil.

- Nej, det forstår jeg faktisk ikke, for han får sin erstatning, som andre ville få. Og jeg synes, det er ærgerligt, at fordi han har penge til at føre retssag, så tror han, at han kan få en højere erstatning, siger Vagn Sørensen til TV SYD.

Hvis Martin Lund Madsen gør indsigelse mod ekspropriationen i høringsperioden, skal Vejdirektoratet tage stilling til sagen. Vejdirektoratet vil her kigge på processen, og om vejen er en fornuftig løsning. Er der ikke en trafikal begrundelse for vejen, vil Vejdirektoratet bede Vejen Kommune om redegørelse.

TV SYD har i dag, uden held, forsøgt at få en kommentar fra Martin Lund Madsen.

