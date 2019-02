Japansk appetit sikrer nye jobs i Blans

Fredag trådte en ny frihandelsaftale mellem Japan og EU i kraft - og den har i løbet af de seneste måneder givet 100 nye arbejdspladser på Danish Crown i Blans ved Sønderborg.

Japanerne er glade for hakket svinekød, og det smitter i den grad af på beskæftigelsen på Danish Crowns slagteri i Blans.

Foreløbig har slagteriet ansat godt 80 mand til at producere hakket grisekød til japanerne, som nu for alvor køber ind i kraft af en ny frihandelsaftale, som træder i kraft fredag. Og ifølge fabrikschef Ole Carlsen får slagteriet brug for yderligere en lille snes mennesker i løbet af kort tid.

Sidste år eksporterede Danmark for 5,5 milliarder kroner fødevarer til Japan, men med den nye aftale forventer Landbrug & Fødevarer, at det tal vil stige med over 80 procent de kommende 10-15 år.