Regionsrådsformand uden region: Jeg er bekymret – det gavner ikke sundhedsvæsnet

Regeringen lægger op til, at regionerne bliver nedlagt i 2020. Formanden for Region Syddanmark og Danske Regioner er ked af udspillet.

- Jeg er simpelthen ikke enig i, at det gavner sundhedsvæsenet.

Så kontant er udmeldingen fra Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmark og Danske Regioner, om regeringens udspil om at nedlægge de fem regioner.

Danmarks fem regionsråd er ikke længere nødvendige. Der er en udtalt mangel på nærhed. Det kan og skal vi gøre bedre. Lars Løkke Rasmussen, statsminister, Venstre

Onsdag formiddag præsenterede regeringen sin sundhedsreform: Patienten først. Her fremgår det blandt andet, at regionerne bliver nedlagt. De bliver erstattet af fem sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber.

- Der bliver mere lokalt og mere nationalt. Det der ligger midt imellem, Danmarks fem regionsråd, er ikke længere nødvendige, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på pressemødet, og fortsatte:

- Der er en udtalt mangel på nærhed. Det kan og skal vi gøre bedre – patienten skal sættes først.

Frygter støj, ballade og centralisering

Stephanie Lose er enig i, at patienten skal sættes først, men er uenig i måden, det bliver gjort på. Hun er ked af, at regeringen har valgt bestyrelsesstyre i stedet for et folkevalgt styre.

- Jeg er bekymret for, at beslutningerne bliver andre, at det giver mere støj og ballade – og at det i sidste ende betyder mere centralisering af funktioner. Det synes jeg vil være rigtig ærgerligt, forklarer hun.

Stephanie Lose, formand, Venstre, Region Syddanmark og Danske Regioner

Regionsrådsformanden ser dog også lyspunkter i sundhedsreformen.

- Jeg tror, at sundhedsfællesskaberne kan være en fin idé. Regeringen har nogle rigtig gode bud på det bedst mulige sundhedsvæsen – og så er der noget af det, som jeg ikke er enig i. Det er den del, der handler om de folkevalgte, slutter Stephanie Lose.

Regeringen vil nedlægge de fem regionsråd ved udgangen af 2020. Der er i dag 205 folkevalgte i regionsrådene. De fem regionsformænd bliver bestyrelsesformænd i de fem nye sundhedsforvaltninger, der får til huse i de nuværende regionshuse.