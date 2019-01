Unge jubler over ny skala: - Jeg hader karakteren 7

Gymnasieelever på Vejlefjordskolen hilser den bebudede ændring af karakterskalaen meget velkommen. De synes, den eksisterene 7-skala er alt for misvisende og uretfærdig.

- Jeg hader karakteren 7. Karakteren over (10) er tæt på at være topkarakter, men karakteren under (4) er en middelkarakter. Jeg synes helt sikkert, der mangler noget derimellem, sådan siger 18-årige Mathilde Kristensen fra 3 g på Vejlefjordskolen i Daugård om den eksisterende 7-karakter-skala.

Mathilde er ikke alene om at 'hade' karaktersystemet. Hendes klassekammerater bakker hende op, de synes den er misvisende, og er meget positive over for undervisningsminister Tommy Ahlers (V) og regeringens forslag om at ændre den eksisterende karakterskala.

Ændring af karakterskal vækker jubel hos gymnasieelever på Vejlefjordskolen. Foto: Hans Lausten

- Det er så fedt, hvis den skala ændres. Der er alt for stort et spring mellem for eksempel karakteren 4 og 7, mener Emil Gungaard, og fortsætter:

- Tager du karakteren 7 - den ligger lige i smørhullet - men er du tættere på 10 eller 4, når du får den? Det ved man faktisk ikke, siger han.

Klassekammeraten Julie Hedelund er helt enig:

- En karakter kan ændre hele ens gennemsnit, og det synes jeg, kan være rigtig trist, for alle mennesker har deres forcer i forskellige områder. Så bare fordi man ikke er god til idræt og får 4, så trækker det ned. Hvis der var noget i mellem, ville det ikke være så voldsomt, mener Julie Hedelund.

- Karakter skal vise, hvor god man er - ikke hvor dårlig

En nylig evaluering af 7-trins-skalaen viser faktisk, at der er behov for ændringer af karakterskalaen, som den ser ud i dag. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers mener, at der især er behov for at kunne belønne den ekstraordinære indsats. Og så er springene mellem karakteren 4, 7 og 10 for store, oplyser han på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Evalueringen viser, at de studerende på de videregående uddannelser har et meget snævert fokus på at undgå at lave fejl. Og at de store spring mellem trinene driver karaktererne op, så det er blevet normen, at alle skal have 12.

- Vi har brug for, at de unge, vi uddanner, bliver så dygtige som muligt, og at de tør tage chancer og udfordre sig selv gennem deres uddannelse. Det skal vi have en karakterskala, der understøtter, og derfor vil vi komme med et forslag til en justeret karakterskala, siger Tommy Ahlers.

- Det vigtigste mål med justeringerne er, at vi får en karakterskala, der fortæller de studerende, at det handler om, hvor god du er. Ikke hvor mange fejl, du har, siger Tommy Ahlers til TV2. Og at vi fortæller, at det perfekte resultat ikke findes. Hvis du virkelig vil have den bedste karakter, så skal du turde nogle ting. Det kan du ikke slå op i en bog, siger Tommy Ahlers.

Ministeren håber, at en justering af karakterskalaen kan blive led i et generelt opgør med perfekthedskulturen.

- Det at uddanne sig skulle gerne handle om at være nysgerrig, modig og dygtiggøre sig, siger han til TV2.

Regeringen vil endnu ikke sige noget om, hvordan de i praksis vil ændre karakterskalaen.

TV SYD har i dag forsøgt at få et interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, men han har via sin presseafdeling meddelt, han ikke havde tid til at stille op.