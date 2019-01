Købmand i Gesten: Jeg har brug for 850.000 inden den 1. februar

Hvis Min Købmand i Gesten skal overleve, bliver de lokale nødt til at kaste penge i projektet. Købmanden skal indsamle to millioner – og han er over halvvejs.

850.000 kroner. Så mange penge mangler Gestens købmand at samle ind, før det kan blive en realitet, at en ny købmandsbutik kan erstatte den nuværende.

Jeg er vildt optimistisk omkring projektet. Allan Piihl Haagensen, købmand, Gesten

Pengene er nødvendige, hvis Gesten fremover skal kunne handle ind i deres egen by – den nuværende butik har nemlig set langt bedre dage.

- Den nuværende butik er simpelthen slidt op. Det er lidt som at sammenligne med en gammel bil, der ser pæn ud på det ydre, men som fejler en masse ting indvendig, forklarer købmand Allan Piihl Haagensen til TV SYD:

- Vi gør alt, for at det ikke kan ses, hvor slidt butikken er.

Købmanden meddelte for cirka to uger siden, at borgere bør købe andelsbeviser i butikken for at sikre, at de fortsat vil have en købmand i byen. Borgerne kan købe anparter til 2.500 kroner stykket. Der er købt 460 styk indtil videre, men der er stadig lidt vej til målet.

Halvvejs i mål

Ifølge købmanden skal der minimum indsamles to millioner kroner og gerne 2,5 millioner kroner, før drømmen om en ny købmand kan blive til virkelighed.

De skal blot indsamles, inden den nuværende butik ikke kan være i drift længere, men købmanden har sat en delfrist den 1. februar, hvor borgerne kan købe anparter, inden købmanden forsøger at hive pengene hjem hos andre virksomheder.

Her skriver en af købmandens kunder et andelsbevis for at hjælpe økonomisk. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Der er omkring 600 husstande i Gesten. 200 af dem har købt anparter, og det beroliger købmanden Allan Piihl Haagensen

- Det er langt over min forventning. Jeg er vildt optimistisk omkring projektet, siger han.

Udover de 200 lokale husstande, er der 30 husstande udenfor Gesten-postnummeret, der har kastet penge i projektet i håb om at redde købmandsbutikken.

Fremtidsdrømmene er klar

Det er planen, at Gestens Min Købmand skal blive til en af Dagrofas borgerbutikker – et fænomen TV SYD tidligere har fortalt om.

Det betyder, at lokale borgere og virksomheder køber købmandsbutikken og investerer i inventaret, så købmanden blot kan leje sig ind i bygningen og drive den.

Drømmen er at bygge en helt ny butik på hovedvejen, Gestenvej. På den måde kan der blive plads til en parkeringsplads, som butikken virkelig mangler.

Sådan her kan den nye købmandsbutik komme til at se ud. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Derudover skal der indkøbes nye kølemaskiner, da de nuværende bliver ulovlige fra 2020 på grund af den co2, de kører på. Og så er et køkken til at kunne tilberede hurtig og nem mad til kunderne også på ønskelisten. Men det skal være bedst for kunderne, og derfor må de også gerne dele deres idéer.

- Jeg er meget åben for forslag, der kunne gøre kundernes hverdag endnu nemmere, siger Allan Piihl Haagensen.

Når Gesten målet?

- Det er jeg ikke i tvivl om – vi når i mål.