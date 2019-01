Jyllands eneste ynglende storkepar har fået et vandhul – og hvad så?

Maskiner har gravet et stort hul på en mark i det sydlige Jylland. Og det kan faktisk betyde alverden for det ene storkepar, der får unger i området.

Det er hårdt at være storkepar i Jylland. Men det skal et vandhul på størrelse med et mellemstort indendørs bassin i en kommunal svømmehal ændre på.

Siden 2012 har et enkelt storkepar ynglet i Jylland. Nærmere bestemt i Smedager ved Bolderslev. Er det stadig svært at placere på et danmarkskort, hjælper det måske at vide, at det er et godt stykke sydpå.

I Smedager bruger storkeparret en rede, som interesseforeningen Storkene.dk sammen med manden, der ejer jorden i området, passer på. De gør reden ren op til ynglesæsonen og de kontakter dyrlæger, hvis storkene ser ud til at have det dårligt. Reden er stor og placeret højt.

Ingen mad – ingen unger

Men noget vigtigt mangler: mad. Der er simpelthen ikke ”egnede fødemuligheder” i området, sådan som Storkene.dk formulerer det. Og det er et problem for storkene. For de skal bruge føde for at få og holde deres unger i live.

Ifølge Storkene.dk er det en af årsagerne til, at storkeparret ikke får så mange unger. At parret i 2018 fik tre der overlevede skyldtes, at sommertørken krævede kunstig vanding og den kunstige vanding gav våd jord, der gav mange orme.

Men hverken vejr eller kunstig vanding kan storkene regne med. De har brug for noget mere stabilt.

Hul i jorden skal vende udviklingen

Det kommer nu. Hullet på 20 gange 40 meter, der denne uge blev gravet ud i jorden ved reden, skal nemlig være en fast fødekilde.

Hullet skal blive til et paddevandhul. En slags døgnåben buffet for storke et stenkast fra reden. Ikke et ejendomsmægler-stenkast – et almindeligt stenkast. Andre fuglearter kan også besøge buffeten, men den er opført til ære for storkene.

Hullet skal nemlig tiltrække orme og padder i forskellige størrelser, som storkene kan hapse. Og hvis padderne bliver væk, smider Storkene.dk nogle fisk i vandet.

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk måske til

Der har tidligere været vandhuller i området, men de er groet til. Så hullet her er tiltrængt.

Selvom det bare et hul i jorden med vand i, er det ikke bare et hul i jorden med vand i. Der skal være liv i hullet. Og det kommer der ikke bare sådan. Det kan tage tre års tid.

Men når det så fungerer som det skal med insekter, padder og orme, så kan det lokke flere storkepar til. Det er i al fald håbet. For sådan går det andre steder, oplyser Storkene.dk.