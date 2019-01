Kæmpetalent må opgive drømmen om OL

Selv om hun er både dansk og nordisk mester, må hun opgive drømmen om OL. Der er ingen penge.

Selv om Jasmin Hafaidh fra Nordborg er et kæmpetalent og nærmest skal kæmpe sig igennem alle sine medaljer, danmarksmesterskab for både juniorer og seniorer, et nordiske mesterskab, vinder af Berlin Open for seniorer blandt andre i hendes sport, taekwondo, så ser det ud til, at hun må opgive drømmen om at deltage i OL næste år. Hun kan ikke banke de nødvendige 50.000 kr. op i sponsorpenge.

For vil man til Ol, skal der deltages i internationale stævner, og der skal trænes flere gange ugentligt med en landstræneren i Århus, og det koster penge, som hun ikke har, og som hun ikke kan finde sponsorer til.

Skuffet

Og Teamdanmark bruger ikke penge på teakwondo uden for de store byer i Danmark, da udsigten til internationale medaljer er begrænset.

Hendes kamptræner, Kim Nørskov, hjemme i taekwondoklubben på den tidligere Havnbjerg Skole i Nordborg, kan ikke skjule sin skuffelse over, at hans store talent ikke kommer til OL næste år.

Lettere i de store byer

- Vi må bare erkende, at der er vanskeligere at skaffe sponsorkroner til et taekwondo-talent hernede. Det er meget lettere i de store byer, hvor der er mere fokus på talenter, siger han til Sønderborg Ugeavis.

00:14 - Det er ærgerligt, at det er penge, der skal bremse mig, siger Jasmin Hafaidh. Luk video

Flytter til Århus

Jasmin Hafaidh planlægger at flytte til Århus for at studere medicin, når hun har afsluttet sin studentereksamen, og det er et godt valg for hendes sportslige udvikling, siger Tarik Setta i Dansk Teakwondo Forbund. Han siger til TV Syd, at forbundet kun støtter såkaldte udviklingsscentre i de store byer blandt andet i Århus. Der mødes de største talenter og træner sammen. Det er svært at slå igennem i landdistrikterne, siger han.