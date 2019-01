Borgere skal smide kiloene og blive sundere

Onsdag underskrev Koldings borgmester et kommunalt motions-samarbejde med DIF og DGI. Borgmesterens eget mål er at smide fem kilo før sommer.

- Det er kun gået én vej med formen, den er styrtdykket. Til gengæld er det gået lige modsat med vægten.

Sådan sagde Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V), til TV SYD i december sidste år.

Det er ikke løftede pegefingre eller et krav om, at vi alle skal løbe maraton. Jørn Pedersen (V), borgmester, Kolding

Vægtens display viste 100,4 kilo, og derfor har borgmesteren i 2019 et nytårsfortsæt om at motionere mere og smide et par kilo.

Han kan nu se frem til at få hjælp af hele kommunen, når Kolding Kommune fra i dag er visionskommune for projektet Bevæg dig for livet.

Koldings borgmester, Jørn Pedersen, underskrev aftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI). Foto: Ole Møller, TV SYD

6500 flere aktive borgere

Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Kolding Kommune.

Med samarbejdet forpligter Kolding Kommune sig til at lave en struktureret indsats for at få flere borgere til at dyrke motion.

Jeg glæder mig til, at aktiviteterne bagved bliver sat igang og glæden ved at bevæge sig spreder sig. Jørn Pedersen (V), borgmester, Kolding

Målet er, at kommunen i løbet af de næste fem år skal få flere sundere og glade borgere ved målrettet at få flere borgere i bevægelse.

- Et stykke papir vi skriver under, det er én ting, men jeg glæder mig til, at aktiviteterne bagved bliver sat igang og glæden ved at bevæge sig spreder sig, siger Jørn Pedersen, der har et mål om at tabe fem kilo inden sommerferien.

Helt konkret er målet at bevægelse og motion bliver en naturlig del af hverdagen for 6500 flere borgere, samt at hæve antallet af idrætsaktive i foreningsregi med 5000 medlemmer.

I Almind – Viuf Hallen viser Alminde Senioridræt sammen med 0. kl fra Alminde-Viuf Fællesskole, hvordan bevægelse skaber glæde på tværs af generationer. Foto: Ole Møller, TV SYD

Flere kommuner på vej

I DGI og DIF er de glade for at byde Kolding Kommune velkommen som visionskommune.

Vi glæder os rigtig meget til at skulle aktivere langt flere end Kolding Kommune har i dag. Charlotte Bach Thomsen, formand, DGI.

- Vi har store forventninger til Kolding Kommune. Vi glæder os rigtig meget til at skulle aktivere langt flere end Kolding Kommune har i dag, siger Charlotte Bach Thomsen, der er formand for DGI.

I samarbejdet skal Kolding Kommune udnytte den viden, som DFI og DGI har om motion, bevægelse og foreninger.

Charlotte Bach Thomsen fremhæver, at Kolding Kommune indgår i en lille snæver kreds af motions-samarbejder, og at der er flere kommuner på vej.

- I idrætten kan vi noget, og i kommunerne har de adgang til nogle andre målgrupper, end hvad vi normalt møder i idrætsforeningerne. Det er rigtigt stærkt, når vi står sammen.

Underskrivelsen af visionsaftalen i Kolding Kommune fandt sted i Almind – Viuf Hallen, og i dagens anledning blev der dyrket motion. Foto: Ole Møller, TV SYD