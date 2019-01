Kostbart maleri er tilbage efter 21 års mystik

Efter 21 års fravær hænger et kostbart maleri af Michael Kvium atter til glæde for personale og studerende på Learnmark Gymnasium HHX og HTX i Horsens.

Maleriet blev stjålet tilbage i midten af oktober 1998 fra det daværende AMU Center på Strandpromenaden i Horsens.

Maleriet var forsvundet i næsten 20 år, indtil det i foråret sidste år dukkede op igen med advokatfuldmægtig Flemming Ege fra LRP Advokaterne i Horsens som mellemmand.

Flemming Ege fik i foråret en henvendelse fra to yngre mænd, der fortalte en historie om, at de på et marked havde købt en rulle med forskellige malerier.

Da de fandt ud af, at et af billederne var et stjålet, kostbart maleri af Michael Kvium med titlen "En spejderscene" havde de mest lyst til at smide maleriet i halmfyret, for de frygtede, at politiet ville tro, at de to mænd selv havde stjålet maleriet, hvis det blev fundet hos dem - eller de selv gik til politiet.

Maleriet blev dog reddet fra at blive til aske, da advokatfuldmægtigen overdrog det til politiet på vegne af sine to klienter, der fortsat er ukendte for offentligheden.

I denne uge blev det istandsatte og restaurerede maleri hængt op på Learnmark Gymnasium HHX og HTX på Stadionsvej i Horsens, hvor det har fået en hædersplads i vandrehallen, hvor 1.200 elever og medarbejdere dagligt kan lade sig inspirere af den gode kunst.

Nu hænger "En spejderscene" atter fremme i Horsens. Foto: John Melin, TV SYD

- Det er jo et fantastisk maleri og en helt utrolig god historie, som nu hænger her på væggen, siger Sune Agger, der er rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX.